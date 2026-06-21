Rebeca Andrade conquista ouro no salto do Pan de Ginástica Ginasta brasileira brilha no aparelho e retorna aos tablados em primeira competição desde Paris-2024, após quase dois anos O Liberal 21.06.26 11h06 A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou neste domingo (21) a medalha de ouro no salto do Pan-Americano de Ginástica. A competição marcou o aguardado retorno da atleta aos tablados após um período de quase dois anos de ausência, sendo sua primeira disputa oficial desde o ciclo olímpico de Paris. Focada exclusivamente na modalidade de salto, Rebeca Andrade demonstrou força e precisão, confirmando seu alto nível. Sua participação foi planejada como um retorno gradual às atividades competitivas, em que liderou o aparelho com a nota de 14.533 pontos. Desempenho da ginasta e equipe No evento, a apresentação de Rebeca Andrade foi crucial para o desempenho da equipe brasileira. Com sua ajuda, o time alcançou o segundo lugar geral, garantindo a medalha de prata na competição por equipes. A torcida se animou com a entrada de Rebeca Andrade no segundo grupo de atletas. Em seus dois saltos, a ginasta registrou as notas de 14.433 no primeiro e 13.700 no segundo, evidenciando sua capacidade. Outras medalhas e performances brasileiras O Brasil também teve outros destaques no Pan-Americano de Ginástica. Vitaliy Guimarães conquistou a primeira medalha do dia para o país, garantindo o bronze no solo. Na final masculina, Diogo Soares representou o Brasil no cavalo com alças, obtendo a nota de 10.500 em sua performance. Resultados de outros atletas no salto A final do salto contou com a participação de ginastas de diversas nacionalidades. Entre elas, destacam-se: Lia Monica Fontaine (Canadá): 14.249 Claire Pease (Estados Unidos): 13.916 Victoria Mata (México): 13.233 Simone Rose (Estados Unidos): 13.216 Gabriela Black (Canadá): 13.049 (com saltos de 13.433 e 12.666) Hillary Heron (Panamá): 13.083 Emilia Acosta (Argentina): 12.983 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas Ação realizada em parceria com a Defensoria Pública abordou contratos, legislação esportiva, papel da família e cuidados com promessas no futebol de base 21.06.26 9h00 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 Futebol Ingressos caros e show no intervalo: Copa de 2026 adota o padrão do entretenimento dos EUA Copa do Mundo nos EUA aposta em experiência de entretenimento, mas valores elevados de ingressos e consumo geram impacto entre torcedores 21.06.26 8h00 FUTEBOL Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase 21.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36