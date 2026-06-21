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Rebeca Andrade conquista ouro no salto do Pan de Ginástica

Ginasta brasileira brilha no aparelho e retorna aos tablados em primeira competição desde Paris-2024, após quase dois anos

O Liberal

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou neste domingo (21) a medalha de ouro no salto do Pan-Americano de Ginástica. A competição marcou o aguardado retorno da atleta aos tablados após um período de quase dois anos de ausência, sendo sua primeira disputa oficial desde o ciclo olímpico de Paris.

Focada exclusivamente na modalidade de salto, Rebeca Andrade demonstrou força e precisão, confirmando seu alto nível. Sua participação foi planejada como um retorno gradual às atividades competitivas, em que liderou o aparelho com a nota de 14.533 pontos.

Desempenho da ginasta e equipe

No evento, a apresentação de Rebeca Andrade foi crucial para o desempenho da equipe brasileira. Com sua ajuda, o time alcançou o segundo lugar geral, garantindo a medalha de prata na competição por equipes.

A torcida se animou com a entrada de Rebeca Andrade no segundo grupo de atletas. Em seus dois saltos, a ginasta registrou as notas de 14.433 no primeiro e 13.700 no segundo, evidenciando sua capacidade.

Outras medalhas e performances brasileiras

O Brasil também teve outros destaques no Pan-Americano de Ginástica. Vitaliy Guimarães conquistou a primeira medalha do dia para o país, garantindo o bronze no solo.

Na final masculina, Diogo Soares representou o Brasil no cavalo com alças, obtendo a nota de 10.500 em sua performance.

Resultados de outros atletas no salto

A final do salto contou com a participação de ginastas de diversas nacionalidades. Entre elas, destacam-se:

  • Lia Monica Fontaine (Canadá): 14.249
  • Claire Pease (Estados Unidos): 13.916
  • Victoria Mata (México): 13.233
  • Simone Rose (Estados Unidos): 13.216
  • Gabriela Black (Canadá): 13.049 (com saltos de 13.433 e 12.666)
  • Hillary Heron (Panamá): 13.083
  • Emilia Acosta (Argentina): 12.983
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