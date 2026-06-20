Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C Fábio Will 20.06.26 23h12 Papão venceu e se aproxima da liderança (Divulgação / Paysandu) Após dois resultados ruins, o Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado (20), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o Papão derrotou o Maranhão-M, por 1 a 0, com gol de Ítalo, nos acréscimos da partida. O triunfo coloca a equipe bicolor momentaneamente na vice-liderança da Terceirona. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu MAC e Paysandu fizeram uma partida equilibrada, com os dois times alternando bons momentos no jogo. O Paysandu, por ter uma equipe mais qualificada, levou mais perigo, teve um certo domínio ao longo da partida e teve boas chances de abrir o placar, principalmente na primeira etapa, na maioria delas saindo dos pés do atacante Kleiton Pego, que empilhou chances de gols. O goleiro Vitão, do MAC, foi uma figura importante ao longo do jogo com boas defesas, mas a equipe nordestina também foi ao ataque algumas vezes. O jogador Vagalume, foi quem infernizou por muitas vezes a defesa alvicleste, levando perigo ao gol defendido pelo goleiro Gabriel Mesquita, que teve trabalho ao longo do jogo. Após o intervalo, o Paysandu voltou ao jogo querendo decidir. Teve boas chances com Marcinho e Kleiton Pego, que esbarraram nas defesas de Vitão. Por outro lado, o MAC, levava perigo nos contra-ataques, mas pecava nas finalizações. Com mais qualidade em campo, o Paysandu passou a dominar o meio-campo e foi para cima do MAC. O técnico Júnior Rocha, do Paysandu, mexeu na equipe, dando um “gás novo” em alguns setores e foi aí que o jogo começou a mudar para o clube paraense. Júnior Rocha meteu no time dois jogadores que foram cruciais para a partida. As entradas do atacante Ítalo e do meiocampista Tiago Índio, deu ao Paysandu mais mobilidade do meio para frente, além de uma renovação de forças no setor de meio-campo. A pressão do Paysandu aos poucos foi ganhando força e na reta final, a equipe bicolor conseguiu mexer no placar. Após jogada de Tiago Índio, que tabelou, entrou na área, e chutou rasteiro, o goleiro do MAC fez boa defesa, mas não segurou o chute de Ítalo. Oportunista, o atacante deu um toque no rebote do goleiro e mandou para as redes aos 49 minutos do segundo tempo, fazendo a festa da Fiel, que compareceu em bom número no Castelão, garantindo mais 3 pontos ao Lobo na Série C. Com o resultado, o Paysandu dorme neste sábado para domingo na vice-liderança da Série C com 20 pontos, um a menos que o Guarani-SP, líder da competição. O próximo compromisso do Paysandu na Série C será diante do Santa Cruz-PE, no próximo sábado (27), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá lance a lance pela equipe do Portal OLIberal.com e também pela Rádio Liberal +. FICHA TÉCNICA Local: Estádio Castelão – São Luís (MA) Data: 20.06.2026 Horário: 21h Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR) Auxiliares: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR) Gol: Ítalo 49’/2T (PAY) Cartões amarelos: Luís Gustavo (MAC) MAC: Vitão; Fernando (Railson), Lucão, Tibúrcio e Lucas Santos; Vander, Rosivan (Rodrigo) e Vagalume; Will (Joelson), Felipe Cruz (Felipe Sales) e Rafael (Luís Gustavo). Técnico: Jerson Testoni. PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Henrico (Tiago Índio) e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Kleiton Pego e Juninho (Ítalo). Técnico: Júnior Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes payandu paysandu futebol série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 Futebol Semana livre vira trunfo para Paysandu ajustar equipe antes de duelo com o Maranhão Após três derrotas consecutivas na Série C, elenco bicolor aproveita período sem jogos para corrigir falhas e buscar reação no Castelão 18.06.26 18h43 FUTEBOL Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor 18.06.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 Líder da MotoGP, Marco Bezzecchi agride fiscal de pista e é suspenso do GP da República Tcheca 20.06.26 23h41 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40