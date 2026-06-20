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Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C

Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C

Fábio Will
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Papão venceu e se aproxima da liderança (Divulgação / Paysandu)

Após dois resultados ruins, o Paysandu voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado (20), no Estádio Castelão, em São Luís (MA), o Papão derrotou o Maranhão-M, por 1 a 0, com gol de Ítalo, nos acréscimos da partida. O triunfo coloca a equipe bicolor momentaneamente na vice-liderança da Terceirona.

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MAC e Paysandu fizeram uma partida equilibrada, com os dois times alternando bons momentos no jogo. O Paysandu, por ter uma equipe mais qualificada, levou mais perigo, teve um certo domínio ao longo da partida e teve boas chances de abrir o placar, principalmente na primeira etapa, na maioria delas saindo dos pés do atacante Kleiton Pego, que empilhou chances de gols.

O goleiro Vitão, do MAC, foi uma figura importante ao longo do jogo com boas defesas, mas a equipe nordestina também foi ao ataque algumas vezes. O jogador Vagalume, foi quem infernizou por muitas vezes a defesa alvicleste, levando perigo ao gol defendido pelo goleiro Gabriel Mesquita, que teve trabalho ao longo do jogo.

Após o intervalo, o Paysandu voltou ao jogo querendo decidir. Teve boas chances com Marcinho e Kleiton Pego, que esbarraram nas defesas de Vitão. Por outro lado, o MAC, levava perigo nos contra-ataques, mas pecava nas finalizações.

Com mais qualidade em campo, o Paysandu passou a dominar o meio-campo e foi para cima do MAC. O técnico Júnior Rocha, do Paysandu, mexeu na equipe, dando um “gás novo” em alguns setores e foi aí que o jogo começou a mudar para o clube paraense.

Júnior Rocha meteu no time dois jogadores que foram cruciais para a partida. As entradas do atacante Ítalo e do meiocampista Tiago Índio, deu ao Paysandu mais mobilidade do meio para frente, além de uma renovação de forças no setor de meio-campo.

A pressão do Paysandu aos poucos foi ganhando força e na reta final, a equipe bicolor conseguiu mexer no placar. Após jogada de Tiago Índio, que tabelou, entrou na área, e chutou rasteiro, o goleiro do MAC fez boa defesa, mas não segurou o chute de Ítalo. Oportunista, o atacante deu um toque no rebote do goleiro e mandou para as redes aos 49 minutos do segundo tempo, fazendo a festa da Fiel, que compareceu em bom número no Castelão, garantindo mais 3 pontos ao Lobo na Série C.

Com o resultado, o Paysandu dorme neste sábado para domingo na vice-liderança da Série C com 20 pontos, um a menos que o Guarani-SP, líder da competição.

O próximo compromisso do Paysandu na Série C será diante do Santa Cruz-PE, no próximo sábado (27), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá lance  a lance pela equipe do Portal OLIberal.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Castelão – São Luís (MA)

Data: 20.06.2026

Horário: 21h

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Auxiliares: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR)

Gol: Ítalo 49’/2T (PAY)

Cartões amarelos: Luís Gustavo (MAC)

MAC: Vitão; Fernando (Railson), Lucão, Tibúrcio e Lucas Santos; Vander, Rosivan (Rodrigo) e Vagalume; Will (Joelson), Felipe Cruz (Felipe Sales) e Rafael (Luís Gustavo). Técnico: Jerson Testoni.

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Henrico (Tiago Índio) e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Kleiton Pego e Juninho (Ítalo). Técnico: Júnior Rocha.

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