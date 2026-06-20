Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C

O Paysandu volta a campo neste sábado, às 21h, para enfrentar o Maranhão, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos, mas que entram em campo pressionadas pela busca de seus objetivos na competição.

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O Papão chega ao duelo tentando interromper uma sequência de resultados negativos. A equipe paraense sofreu derrotas nas últimas rodadas e viu concorrentes diretos se aproximarem na tabela. Apesar do momento de instabilidade, o time segue entre os primeiros colocados e encara a partida como uma oportunidade para retomar o caminho das vitórias e se manter na parte de cima da classificação.

Durante a semana, o elenco teve um período mais longo de preparação, algo raro nos últimos meses devido ao calendário apertado. O técnico Júnior Rocha aproveitou os dias de trabalho para corrigir falhas apresentadas recentemente e ajustar a equipe para o compromisso fora de casa.

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Do outro lado, o Maranhão aposta na força como mandante para seguir subindo na tabela. O Quadricolor ocupa a 14ª colocação, com 13 pontos, e vem de empate sem gols diante do Maringá, fora de casa. Embora esteja há quatro partidas sem vencer, a equipe comandada por Jerson Testoni segue próxima da zona de classificação e encara o duelo como uma chance de se aproximar do G-8.

O retrospecto recente no Castelão também anima os maranhenses. O Maranhão ainda não perdeu atuando em seus domínios nesta Série C, acumulando duas vitórias e dois empates diante de sua torcida.

Além da importância para a tabela, o confronto marca o reencontro entre as equipes após mais de uma década. O último duelo ocorreu em 2014, pela primeira fase da Copa do Brasil, quando o Paysandu levou a melhor e avançou na competição. Agora, os dois clubes voltam a medir forças em um momento decisivo da Série C, com objetivos semelhantes: permanecer na briga pelas primeiras posições e ganhar confiança para a sequência do campeonato.

Ficha Técnica

Data: 20/06/2026

Hora: 19h

Local: estádio Castelão

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto Árbitro: Roberto Santos Sa (MA)

Maranhão: Jean; Maurício (ou Ball), Lucão, Keven, André Radija; Rosivan, Vander, Jorge; Will, Felipe Cruz, Luís Gustavo.

Técnico: Jerson Testoni

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thayllon (ou Thalyson), Lucas Cardoso e Ítalo.

Técnico: Junior Rocha