Semana livre vira trunfo para Paysandu ajustar equipe antes de duelo com o Maranhão Após três derrotas consecutivas na Série C, elenco bicolor aproveita período sem jogos para corrigir falhas e buscar reação no Castelão O Liberal 18.06.26 18h43 Marcinho, meio-campista do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) A semana sem compromissos oficiais tem sido vista no Paysandu como uma oportunidade importante para reorganizar a equipe e corrigir problemas que apareceram nas últimas rodadas da Série C. Após a derrota para a Inter de Limeira, o elenco ganhou quase seis dias de trabalho antes do confronto contra o Maranhão, marcado para sábado (20), no Estádio Castelão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Um dos líderes do meio-campo bicolor, Marcinho destacou que a pausa entre as partidas permitiu ao técnico Júnior Rocha intensificar os treinamentos e trabalhar aspectos que vinham sendo prejudicados pela sequência de jogos. Segundo o jogador, o período foi fundamental para recuperar o desgaste físico e ajustar detalhes táticos da equipe. O momento é de cobrança interna no clube. O Paysandu acumula três derrotas em quatro jogos e busca interromper a sequência negativa para seguir firme na disputa pelas primeiras posições. Para Marcinho, o grupo tem consciência da responsabilidade e entende que a reta decisiva da Série C exige concentração máxima. “A gente vem se cobrando, porque não é normal. Precisamos corrigir os erros para não repeti-los nos jogos. O campeonato vai afunilando e não podemos dar bobeira”, afirmou. VEJA MAIS Preparador físico do Paysandu explica rotina dos atletas antes dos treinos e protocolos Profissional explicou os protocolos adotados diariamente na Curuzu e destacou a importância do monitoramento físico do elenco bicolor Adversário do Paysandu, MAC possui no elenco atacante que passou pelo Papão e Leão Maranhão recebe o Paysandu pela Série C com atletas conhecidos do futebol paraense Ataque do Paysandu se destaca e coloca dois jogadores entre os principais artilheiros da Série C Juninho divide a liderança da artilharia da competição, enquanto Kleiton Pego aparece logo atrás após 11 rodadas O meio-campista ressaltou que o equilíbrio da competição torna cada partida ainda mais difícil. Na avaliação dele, não há adversários fáceis e a entrega dentro de campo pode ser o diferencial na busca pelos resultados. “Hoje em dia não tem mais time bobo. Quem se dedica mais e se entrega mais fica mais perto da vitória”, disse. Marcinho também acredita que os dias de treinamento servirão para devolver ao time características que marcaram as boas atuações da equipe ao longo da temporada. O jogador reconheceu que o rendimento coletivo caiu nas últimas rodadas, mas demonstrou confiança na recuperação. “Essa semana foi muito boa para corrigirmos os erros. Precisamos voltar a ser aquele time aguerrido, com um correndo pelo outro e se ajudando”, comentou. O elenco encerra a preparação nos próximos dias antes da viagem para São Luís. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 maranhão x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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