Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia

Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia

O Liberal
fonte

Torcedor recebeu uma camisa oficial do Leão Azul (Divulgação / Remo)

Após concluir as sessões de radioterapia contra um tumor cerebral, o pequeno Danilo Miguel da Silva Ferreira, de 9 anos, viveu um momento especial na última terça-feira (16), em um hospital de Belém. Torcedor do Remo, ele recebeu uma homenagem promovida pelo clube, que levou ao hospital representantes dos departamentos de marketing e comunicação, além do mascote Leão Malino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A visita marcou a conclusão de uma etapa importante do tratamento de saúde do menino. Durante o encontro, Danilo recebeu o carinho dos integrantes do clube e realizou o sonho de ganhar uma camisa oficial do Remo A ação foi organizada para celebrar a trajetória de superação do jovem torcedor, que, segundo familiares, tem enfrentado o tratamento com força e determinação. O momento foi acompanhado por parentes e profissionais da unidade hospitalar.

VEJA MAIS

image Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa
Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social

image Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos
Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

De acordo com o pai de Danilo, o amor pelo futebol e pelo Clube do Remo sempre esteve presente na rotina do menino, inclusive nos momentos mais difíceis desde o diagnóstico da doença.

“Ele é apaixonado pelo Remo. É um menino abençoado, tem nove anos e ama futebol. É torcedor de verdade do clube. Desde que descobrimos a doença, ele sempre nos dá força. É um verdadeiro Leão. Quero agradecer pela oportunidade e pela surpresa”, disse.

Um dos momentos mais aguardados por Danilo foi o encontro com o mascote Leão Malino. A presença do personagem tornou a visita ainda mais especial e ajudou a transformar o ambiente hospitalar em um cenário de celebração. Além de interagir com o pequeno torcedor, o mascote participou da entrega da camisa oficial do Remo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre

Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada

18.06.26 11h24

FUTEBOL

Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia

Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia

18.06.26 10h46

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

futebol

Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias

Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal

16.06.26 10h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia

Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia

18.06.26 10h46

INICIATIVA

Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém

Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense

17.06.26 20h36

FUTEBOL

Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté

O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo

18.06.26 8h54

Futebol

Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C

Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4

17.06.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda