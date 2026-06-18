Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia

Após concluir as sessões de radioterapia contra um tumor cerebral, o pequeno Danilo Miguel da Silva Ferreira, de 9 anos, viveu um momento especial na última terça-feira (16), em um hospital de Belém. Torcedor do Remo, ele recebeu uma homenagem promovida pelo clube, que levou ao hospital representantes dos departamentos de marketing e comunicação, além do mascote Leão Malino.

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A visita marcou a conclusão de uma etapa importante do tratamento de saúde do menino. Durante o encontro, Danilo recebeu o carinho dos integrantes do clube e realizou o sonho de ganhar uma camisa oficial do Remo A ação foi organizada para celebrar a trajetória de superação do jovem torcedor, que, segundo familiares, tem enfrentado o tratamento com força e determinação. O momento foi acompanhado por parentes e profissionais da unidade hospitalar.

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De acordo com o pai de Danilo, o amor pelo futebol e pelo Clube do Remo sempre esteve presente na rotina do menino, inclusive nos momentos mais difíceis desde o diagnóstico da doença.

“Ele é apaixonado pelo Remo. É um menino abençoado, tem nove anos e ama futebol. É torcedor de verdade do clube. Desde que descobrimos a doença, ele sempre nos dá força. É um verdadeiro Leão. Quero agradecer pela oportunidade e pela surpresa”, disse.

Um dos momentos mais aguardados por Danilo foi o encontro com o mascote Leão Malino. A presença do personagem tornou a visita ainda mais especial e ajudou a transformar o ambiente hospitalar em um cenário de celebração. Além de interagir com o pequeno torcedor, o mascote participou da entrega da camisa oficial do Remo.