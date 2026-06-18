Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia O Liberal 18.06.26 10h46 Torcedor recebeu uma camisa oficial do Leão Azul (Divulgação / Remo) Após concluir as sessões de radioterapia contra um tumor cerebral, o pequeno Danilo Miguel da Silva Ferreira, de 9 anos, viveu um momento especial na última terça-feira (16), em um hospital de Belém. Torcedor do Remo, ele recebeu uma homenagem promovida pelo clube, que levou ao hospital representantes dos departamentos de marketing e comunicação, além do mascote Leão Malino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A visita marcou a conclusão de uma etapa importante do tratamento de saúde do menino. Durante o encontro, Danilo recebeu o carinho dos integrantes do clube e realizou o sonho de ganhar uma camisa oficial do Remo A ação foi organizada para celebrar a trajetória de superação do jovem torcedor, que, segundo familiares, tem enfrentado o tratamento com força e determinação. O momento foi acompanhado por parentes e profissionais da unidade hospitalar. VEJA MAIS Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro De acordo com o pai de Danilo, o amor pelo futebol e pelo Clube do Remo sempre esteve presente na rotina do menino, inclusive nos momentos mais difíceis desde o diagnóstico da doença. “Ele é apaixonado pelo Remo. É um menino abençoado, tem nove anos e ama futebol. É torcedor de verdade do clube. Desde que descobrimos a doença, ele sempre nos dá força. É um verdadeiro Leão. Quero agradecer pela oportunidade e pela surpresa”, disse. Um dos momentos mais aguardados por Danilo foi o encontro com o mascote Leão Malino. A presença do personagem tornou a visita ainda mais especial e ajudou a transformar o ambiente hospitalar em um cenário de celebração. Além de interagir com o pequeno torcedor, o mascote participou da entrega da camisa oficial do Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Com atividades remotas, Remo inicia preparação para o segundo semestre Jogadores seguem programação individual durante o período de férias e se reapresentam sábado (20) para a sequência da temporada 18.06.26 11h24 FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Zagueiro do Remo, Tchamba faz ação social para crianças em Camarões durante as férias Defensor azulino aproveitou o período de descanso para visitar Yaoundé, sua cidade natal 16.06.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo faz homenagem a torcedor que concluiu sessões de radioterapia Integrantes do clube estiveram com o torcedor para celebrar o fim das sessões de radioterapia 18.06.26 10h46 INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36 FUTEBOL Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo 18.06.26 8h54 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25