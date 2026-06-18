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Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté

O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

As novidades não param de chegar para os torcedores do Real Madrid. O clube espanhol oficializou nesta quinta-feira a chegada de mais um reforço visando a nova temporada europeia. Livre no mercado, o zagueiro Ibrahima Konaté assinou com o clube até 2030 após passar cinco temporadas jogando pelo Liverpool. Em comunicado oficial, a diretoria da equipe merengue anunciou a sua chegada.

O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo e sua apresentação está programada para acontecer após o fim do torneio, ou quando a França encerrar a sua participação no Mundial. Além de Konaté, a agremiação já anunciou o técnico português José Mourinho, o lateral-esquerdo Marc Cucurella e ainda o meio-campista Bernardo Silva.

Konaté foi contratado pelo Liverpool após uma passagem de cinco anos no RB Leipzig, da Alemanha. No clube inglês, ele se tornou uma referência da posição, disputou 183 partidas, marcou sete gols e tem uma lista de títulos importantes por lá.

Ele conquistou a Premier League 2024/2025, a Copa da Inglaterra de 2022, as Copas da Liga Inglesa de 2022 e 2024 e a Supercopa da Inglaterra de 2022/2023.

O lateral Denzel Dumfries, outra promessa de campanha do recém-eleito presidente Florentino Pérez, deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Com esse pacote de reforços, além do novo treinador, o Real Madrid espera voltar a fazer frente aos principais concorrentes na busca por títulos de expressão tanto na Espanha quanto na Europa.

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