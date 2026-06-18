Real Madrid oficializa mais um reforço e anuncia a contratação do zagueiro Konaté O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 18.06.26 8h54 As novidades não param de chegar para os torcedores do Real Madrid. O clube espanhol oficializou nesta quinta-feira a chegada de mais um reforço visando a nova temporada europeia. Livre no mercado, o zagueiro Ibrahima Konaté assinou com o clube até 2030 após passar cinco temporadas jogando pelo Liverpool. Em comunicado oficial, a diretoria da equipe merengue anunciou a sua chegada. O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo e sua apresentação está programada para acontecer após o fim do torneio, ou quando a França encerrar a sua participação no Mundial. Além de Konaté, a agremiação já anunciou o técnico português José Mourinho, o lateral-esquerdo Marc Cucurella e ainda o meio-campista Bernardo Silva. Konaté foi contratado pelo Liverpool após uma passagem de cinco anos no RB Leipzig, da Alemanha. No clube inglês, ele se tornou uma referência da posição, disputou 183 partidas, marcou sete gols e tem uma lista de títulos importantes por lá. Ele conquistou a Premier League 2024/2025, a Copa da Inglaterra de 2022, as Copas da Liga Inglesa de 2022 e 2024 e a Supercopa da Inglaterra de 2022/2023. O lateral Denzel Dumfries, outra promessa de campanha do recém-eleito presidente Florentino Pérez, deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Com esse pacote de reforços, além do novo treinador, o Real Madrid espera voltar a fazer frente aos principais concorrentes na busca por títulos de expressão tanto na Espanha quanto na Europa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Konaté contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social 17.06.26 16h11 Futebol Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial 17.06.26 13h54 futebol Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas 17.06.26 12h34 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES INICIATIVA Veja o que se sabe sobre a 'Escolinha Re-Pa' anunciada em Belém Projeto reúne Remo, Paysandu e Prefeitura de Belém e promete oferecer atividades esportivas gratuitas para crianças e adolescentes em bairros da capital paraense 17.06.26 20h36 Futebol Paysandu aposta na força do elenco para buscar reação fora de casa na Série C Henrico destaca confiança do grupo e mira vitória diante do Maranhão para manter o Papão no G-4 17.06.26 19h25 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40 Ginástica Brasil conquista prata por equipes no Pan-Americano de ginástica artística Seleção fica atrás apenas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro; retorno de Rebeca Andrade reforça campanha brasileira e garante vaga em final do salto 17.06.26 21h24