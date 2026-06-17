Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa

Remo, Paysandu e a prefeitura de Belém firmaram uma parceria que irá atender crianças e jovens da capital paraense. O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou a “Escolinha Re-Pa”, que contemplará vários bairros de Belém, além de utilizar o esporte como inclusão social.

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Os presidentes Márcio Tuma, do Paysandu, e Antônio Carlos Teixeira, do Remo, estiveram reunidos com Igor Normando, prefeito de Belém, para a firmar a parceria, que consiste no perdão das dívidas que os clubes possuem com a prefeitura, seja revertida em um projeto que contemple crianças da cidade de vários bairros. Em vídeo publicado nas redes sociais, Igor Normano explica o projeto e a importância de ter Leão e Papão nessa causa.

“Estou aqui com os presidentes de Remo e Paysandu. A prefeitura de Belém e os dois clubes mais amados da cidade para anunciar uma parceria. Vamos fazer com que os débitos dos clubes sejam revertidos na nossa ‘Escolinha Re-Pa’. Uma escolinha que vamos lançar nos campos de gramado sintético que iremos construir na cidade, além das quadras nos bairros da periferia da cidade. Com isso muitos jovens vão realizar o sonho de ter uma oportunidade de jogar futebol, como iremos fazer a inclusão social através do esporte”, disse.

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Em entrevista ao site do Remo, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre a parceria.

“O que for positivo para o Remo e ainda sendo possível ajudar o próximo, com certeza o Remo estará presente”, disse Tonhão