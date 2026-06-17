Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social O Liberal 17.06.26 16h11 Leão e Papão juntos em uma ação da prefeitura (Foto: Igor Mota / O Liberal) Remo, Paysandu e a prefeitura de Belém firmaram uma parceria que irá atender crianças e jovens da capital paraense. O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou a “Escolinha Re-Pa”, que contemplará vários bairros de Belém, além de utilizar o esporte como inclusão social. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os presidentes Márcio Tuma, do Paysandu, e Antônio Carlos Teixeira, do Remo, estiveram reunidos com Igor Normando, prefeito de Belém, para a firmar a parceria, que consiste no perdão das dívidas que os clubes possuem com a prefeitura, seja revertida em um projeto que contemple crianças da cidade de vários bairros. Em vídeo publicado nas redes sociais, Igor Normano explica o projeto e a importância de ter Leão e Papão nessa causa. “Estou aqui com os presidentes de Remo e Paysandu. A prefeitura de Belém e os dois clubes mais amados da cidade para anunciar uma parceria. Vamos fazer com que os débitos dos clubes sejam revertidos na nossa ‘Escolinha Re-Pa’. Uma escolinha que vamos lançar nos campos de gramado sintético que iremos construir na cidade, além das quadras nos bairros da periferia da cidade. Com isso muitos jovens vão realizar o sonho de ter uma oportunidade de jogar futebol, como iremos fazer a inclusão social através do esporte”, disse. VEJA MAIS Re-Pa maior que a Seleção? Vídeo do Podpah com Mizael Silva mostra paixão do futebol em Belém Entre Ver-o-Peso, açaí, carimbó e a tradição da Cremação, episódio revela como o futebol se mistura à identidade cultural paraense Influencer exalta torcedor de Belém e cutuca realidade do futebol em Manaus; vídeo Criador de conteúdo aponta diferença no apoio local e diz que 'o Brasil precisa aprender com o torcedor paraense' Em entrevista ao site do Remo, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, falou sobre a parceria. “O que for positivo para o Remo e ainda sendo possível ajudar o próximo, com certeza o Remo estará presente”, disse Tonhão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu prefeitura de belém escolinha re-pa futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social 17.06.26 16h11 Futebol Mbappé decide, França supera susto inicial e estreia com vitória sobre Senegal Após primeiro tempo equilibrado e chances desperdiçadas pelos africanos, franceses cresceram na etapa final e venceram por 3 a 1 em Nova York 16.06.26 18h22 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada na Série D; veja adversários do Águia e da Tuna na competição Série D entra na fase de mata-mata e com dois paraenses na disputa pelo sonho do acesso à Série C 16.06.26 15h03 Futebol Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais 15.06.26 21h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES RECORDE Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa 17.06.26 0h14 POLÊMICA Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias 16.06.26 21h15 Futebol Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro 17.06.26 11h50 futebol Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’ Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube 17.06.26 10h37