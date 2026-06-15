Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais O Liberal 15.06.26 21h39 O Estádio Mangueirão recebeu, nesta segunda-feira (15), uma vistoria técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A inspeção integra o calendário da entidade para avaliação dos estádios que recebem partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos se estenderam ao longo do dia e envolveram diferentes setores da arena. As equipes técnicas verificaram a infraestrutura do estádio, o sistema de iluminação e outros aspectos operacionais exigidos para a realização de competições nacionais. VEJA MAIS Mangueirão foi palco do primeiro jogo entre Brasil e Marrocos; saiba quando Na época, a Seleção atravessava período de reconstrução sob o comando de Zagallo. Na atualidade elas vão se enfrentar na primeira rodada da Copa do Mundo. Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos Atletismo paraense garante vagas nos Jogos da Juventude e reforça força das categorias de base Jovens classificados nos JEPS vão representar o Estado em competição nacional marcada para outubro, em Foz do Iguaçu Gramado e estrutura passam por avaliação Além da análise das instalações, a vistoria incluiu uma avaliação topográfica do campo de jogo. Foram observados itens como dimensões do gramado, posicionamento das traves, áreas de recuo, muretas de proteção e demais elementos que compõem a estrutura esportiva do estádio. De acordo com a Seel, os representantes da CBF destacaram as condições do campo e o trabalho de manutenção realizado no Mangueirão, que segue atendendo aos critérios estabelecidos pela entidade para a realização de partidas oficiais. A equipe de vistoria CBF avaliou positivamente o Mangueirão. (Divulgação Seel) Tecnologia reforça segurança nos acessos Entre as melhorias recentes implementadas no estádio está a instalação de equipamentos de reconhecimento facial nos acessos dos torcedores. Ao todo, 106 dispositivos passaram a operar na arena neste ano, com o objetivo de ampliar os mecanismos de controle e segurança durante os eventos esportivos. A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, destacou a importância da vistoria para a manutenção dos padrões exigidos pela CBF. "Hoje o Mangueirão recebe uma visita técnica realizada por representantes da CBF. Essa vistoria está sendo realizada em diversos estádios do Brasil, e o Pará não poderia ficar de fora, considerando que o Mangueirão é uma das praças esportivas mais importantes do país. Essa avaliação é fundamental para que o estádio continue atendendo aos altos padrões exigidos para competições nacionais e internacionais. Ficamos felizes pelos elogios à estrutura e à manutenção do nosso estádio. O Governo do Estado do Pará, por meio da Seel, segue investindo no esporte, no conforto e na segurança do torcedor", afirmou. O gramado do Mangueirão segue como um dos melhores da região norte. (Divulgação Seel) Arena segue como referência na Região Norte Reinaugurado em 2023 após ampla modernização, o Mangueirão consolidou-se como uma das principais praças esportivas do Norte do país. Atualmente, o estádio recebe partidas de Remo e Paysandu em competições nacionais e segue habilitado para sediar eventos esportivos de grande porte. A vistoria da CBF tem como finalidade garantir que as arenas mantenham as condições técnicas e de segurança necessárias para atletas, arbitragem, profissionais envolvidos e torcedores ao longo das competições oficiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol mangueirão seel cbf futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais 15.06.26 21h39 MESSI E COMPANHIA Argentina estreia na Copa do Mundo e movimenta torcedores em Belém Restaurante argentino na capital paraense prepara programação especial para receber brasileiros e argentinos durante o primeiro jogo da atual campeã mundial 15.06.26 20h00 Futebol Tailândia vence a Tuna e garante vaga inédita na Copa São Paulo em 2027 Equipe do nordeste paraense derrotou a Tuna Luso por 2 a 1 na semifinal da Super Copa Pará Sub-20 e disputará a final contra o Capitão Poço 15.06.26 17h40 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador da Inter de Limeira detona a Curuzu, após vencer o Paysandu: 'vestiário e gramado ruim' Atacante Miguel Bianconi não poupou o Paysandu das críticas ao gramado e ao vestiário e pediu providências à CBF 15.06.26 12h28 FUTEBOL Eduardo Ramos acompanha a Seleção na Copa e cita o Remo na Série A: 'vem fazendo um bom papel' O 'Mito' mora nos Estados Unidos e falou com a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Brasil no Mundial 15.06.26 10h25 FAMÍLIA AUMENTOU! Bruna Biancardi anuncia nova gravidez com Neymar e revela sexo do bebê Em meio à Copa do Mundo de 2026, jogador e influenciadora celebraram a chegada da nova integrante da família nas redes sociais 15.06.26 20h50 POLÊMICA Presidente da CBF é acusado de 'enganar esposa' e bancar amantes com dinheiro da confederação Segundo Leo Dias, as verbas foram desviadas para custear as estadias e a logística das mulheres 15.06.26 18h40