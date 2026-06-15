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Mangueirão passa por vistoria da CBF e recebe avaliação positiva

Inspeção técnica analisou estrutura, gramado e condições operacionais da arena, que segue apta a receber competições nacionais

O Liberal

O Estádio Mangueirão recebeu, nesta segunda-feira (15), uma vistoria técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A inspeção integra o calendário da entidade para avaliação dos estádios que recebem partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos se estenderam ao longo do dia e envolveram diferentes setores da arena. As equipes técnicas verificaram a infraestrutura do estádio, o sistema de iluminação e outros aspectos operacionais exigidos para a realização de competições nacionais.

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Gramado e estrutura passam por avaliação

Além da análise das instalações, a vistoria incluiu uma avaliação topográfica do campo de jogo. Foram observados itens como dimensões do gramado, posicionamento das traves, áreas de recuo, muretas de proteção e demais elementos que compõem a estrutura esportiva do estádio.

De acordo com a Seel, os representantes da CBF destacaram as condições do campo e o trabalho de manutenção realizado no Mangueirão, que segue atendendo aos critérios estabelecidos pela entidade para a realização de partidas oficiais.

image A equipe de vistoria CBF avaliou positivamente o Mangueirão. (Divulgação Seel)

Tecnologia reforça segurança nos acessos

Entre as melhorias recentes implementadas no estádio está a instalação de equipamentos de reconhecimento facial nos acessos dos torcedores. Ao todo, 106 dispositivos passaram a operar na arena neste ano, com o objetivo de ampliar os mecanismos de controle e segurança durante os eventos esportivos.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, destacou a importância da vistoria para a manutenção dos padrões exigidos pela CBF.

"Hoje o Mangueirão recebe uma visita técnica realizada por representantes da CBF. Essa vistoria está sendo realizada em diversos estádios do Brasil, e o Pará não poderia ficar de fora, considerando que o Mangueirão é uma das praças esportivas mais importantes do país. Essa avaliação é fundamental para que o estádio continue atendendo aos altos padrões exigidos para competições nacionais e internacionais. Ficamos felizes pelos elogios à estrutura e à manutenção do nosso estádio. O Governo do Estado do Pará, por meio da Seel, segue investindo no esporte, no conforto e na segurança do torcedor", afirmou.

image O gramado do Mangueirão segue como um dos melhores da região norte. (Divulgação Seel)

Arena segue como referência na Região Norte

Reinaugurado em 2023 após ampla modernização, o Mangueirão consolidou-se como uma das principais praças esportivas do Norte do país. Atualmente, o estádio recebe partidas de Remo e Paysandu em competições nacionais e segue habilitado para sediar eventos esportivos de grande porte.

A vistoria da CBF tem como finalidade garantir que as arenas mantenham as condições técnicas e de segurança necessárias para atletas, arbitragem, profissionais envolvidos e torcedores ao longo das competições oficiais.

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