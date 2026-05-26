Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos O Liberal 26.05.26 22h37 As atividades acontecerão nos polos do Mangueirão, Mangueirinho e Parque Olímpico. (Divulgação / Seel) O Governo do Pará abriu 980 vagas gratuitas para o Programa Talentos Esportivos, voltado para iniciação esportiva e atividades físicas em Belém. As inscrições ocorrerão nos dias 2 e 3 de junho, no auditório do Mangueirão, das 8h às 16h. As vagas serão distribuídas entre seis modalidades: futsal, vôlei, treinamento funcional, condicionamento físico, tênis de mesa e dança. As atividades acontecerão nos polos do Mangueirão, Mangueirinho e Parque Olímpico. VEJA MAIS Atletas do Pará garantem apoio para disputar campeonatos nacionais e internacionais Cerca de 100 esportistas de diferentes modalidades receberam incentivo do Estado para custear viagens, hospedagem e inscrições em competições dentro e fora do país Atletismo paraense garante vagas nos Jogos da Juventude e reforça força das categorias de base Jovens classificados nos JEPS vão representar o Estado em competição nacional marcada para outubro, em Foz do Iguaçu Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado Competição reúne 13 municípios do Pará em disputas de modalidades coletivas e individuais Segundo a secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, o programa busca ampliar o acesso gratuito ao esporte no Estado. “Estamos ampliando as oportunidades para que mais pessoas tenham acesso ao esporte e à atividade física de forma gratuita e com qualidade”, afirmou. O programa atende atualmente cerca de 780 pessoas e integra ações de incentivo ao esporte desenvolvidas em parceria com a Universidade do Estado do Pará e a Secretaria de Educação. Serviço: - Inscrições: 2 e 3 de junho - Local: Auditório do Mangueirão — acesso pelo lado Leste A - Horário: 8h às 16h - Vagas: 980 - Modalidades: futsal, vôlei, funcional, condicionamento físico, tênis de mesa e dança - Documentos: RG, duas fotos 3x4, comprovante de residência e atestado médico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes esporte amador paraense seel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 Esporte Atletas do Pará garantem apoio para disputar campeonatos nacionais e internacionais Cerca de 100 esportistas de diferentes modalidades receberam incentivo do Estado para custear viagens, hospedagem e inscrições em competições dentro e fora do país 26.05.26 22h30 Futebol Remo perde Marcelo Rangel e monitora Alef Manga para duelo contra o São Paulo Goleiro está fora por lesão no joelho, enquanto atacante ainda será reavaliado antes da última partida azulina antes da pausa para a Copa do Mundo 26.05.26 20h07