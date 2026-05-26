Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém

O Governo do Pará abriu 980 vagas gratuitas para o Programa Talentos Esportivos, voltado para iniciação esportiva e atividades físicas em Belém. As inscrições ocorrerão nos dias 2 e 3 de junho, no auditório do Mangueirão, das 8h às 16h.

As vagas serão distribuídas entre seis modalidades: futsal, vôlei, treinamento funcional, condicionamento físico, tênis de mesa e dança. As atividades acontecerão nos polos do Mangueirão, Mangueirinho e Parque Olímpico.

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Segundo a secretária de Esporte e Lazer do Pará, Ana Paula Alves, o programa busca ampliar o acesso gratuito ao esporte no Estado.

“Estamos ampliando as oportunidades para que mais pessoas tenham acesso ao esporte e à atividade física de forma gratuita e com qualidade”, afirmou.

O programa atende atualmente cerca de 780 pessoas e integra ações de incentivo ao esporte desenvolvidas em parceria com a Universidade do Estado do Pará e a Secretaria de Educação.

Serviço:

- Inscrições: 2 e 3 de junho

- Local: Auditório do Mangueirão — acesso pelo lado Leste A

- Horário: 8h às 16h

- Vagas: 980

- Modalidades: futsal, vôlei, funcional, condicionamento físico, tênis de mesa e dança

- Documentos: RG, duas fotos 3x4, comprovante de residência e atestado médico.