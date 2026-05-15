Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado Competição reúne 13 municípios do Pará em disputas de modalidades coletivas e individuais O Liberal 15.05.26 19h53 O Joapa movimenta os estudantes do Pará com atividades esportivas. (Divulgação) O município de Benevides recebeu, na noite desta quinta-feira (14), a cerimônia de abertura da regional Guamá/Guajará da 15ª edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). A competição segue até sábado (17) e reúne mais de mil atletas de 13 municípios paraenses. O evento foi realizado no Ginásio Nagib Salomão Rossi, o Nagibão, e contou com apresentações culturais e esportivas, além da presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o vice-prefeito de Belém e ex-secretário da SEEL, Cássio Andrade. O vice-prefeito de Belém prestigiou a abertura dos jogos. (Divulgação) Durante a abertura, Cássio destacou a importância do Joapa para o fortalecimento do esporte no interior do Estado. “Os Jogos Abertos do Pará representam inclusão, oportunidade e valorização dos nossos atletas. O Governo do Estado segue investindo no esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e oportunidade para a juventude paraense”, afirmou. A programação inclui disputas de basquete, futsal, futebol de areia, handebol, voleibol e tênis de mesa, nas categorias masculina e feminina. VEJA MAIS Cerimônia no Mangueirinho marca início da fase final dos Jogos Abertos do Pará (Joapa) Após as etapas regionais, os classificados avançam à reta final do torneio esportivo que reuniu mais de seis mil atletas Parauapebas recebe abertura da 6ª etapa dos Jogos Abertos do Pará Considerado a maior competição de esporte amador do Pará, o Joapa contempla 144 municípios paraenses, distribuídos em 10 etapas regionais Oeiras do Pará sedia abertura regional dos Jogos Abertos Joapa O Joapa se estende pelos 144 municípios do Pará, divididos em 10 regionais Participando pela quarta vez da competição, a atleta de futebol de areia de Curuçá, Fabiana Lima, ressaltou a importância do torneio para atletas do interior. “No interior, não temos muita visibilidade, então o Joapa surge como uma oportunidade para mostrar o nosso futebol e para que outras modalidades também exibam suas habilidades esportivas”, disse. As delegações também disputam o tradicional Troféu Eficiência, concedido ao município com maior pontuação geral na competição. Considerado o maior evento esportivo amador do Pará, o Joapa contempla os 144 municípios do Estado ao longo do ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes seel jogos abertos do pará esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29