Benevides abre regional do Joapa com mais de mil atletas e programação até sábado

O município de Benevides recebeu, na noite desta quinta-feira (14), a cerimônia de abertura da regional Guamá/Guajará da 15ª edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa). A competição segue até sábado (17) e reúne mais de mil atletas de 13 municípios paraenses.

O evento foi realizado no Ginásio Nagib Salomão Rossi, o Nagibão, e contou com apresentações culturais e esportivas, além da presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o vice-prefeito de Belém e ex-secretário da SEEL, Cássio Andrade.

O vice-prefeito de Belém prestigiou a abertura dos jogos. (Divulgação)

Durante a abertura, Cássio destacou a importância do Joapa para o fortalecimento do esporte no interior do Estado.

“Os Jogos Abertos do Pará representam inclusão, oportunidade e valorização dos nossos atletas. O Governo do Estado segue investindo no esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e oportunidade para a juventude paraense”, afirmou.

A programação inclui disputas de basquete, futsal, futebol de areia, handebol, voleibol e tênis de mesa, nas categorias masculina e feminina.

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Participando pela quarta vez da competição, a atleta de futebol de areia de Curuçá, Fabiana Lima, ressaltou a importância do torneio para atletas do interior.

“No interior, não temos muita visibilidade, então o Joapa surge como uma oportunidade para mostrar o nosso futebol e para que outras modalidades também exibam suas habilidades esportivas”, disse.

As delegações também disputam o tradicional Troféu Eficiência, concedido ao município com maior pontuação geral na competição.

Considerado o maior evento esportivo amador do Pará, o Joapa contempla os 144 municípios do Estado ao longo do ano.