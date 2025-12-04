Cerimônia no Mangueirinho marca início da fase final dos Jogos Abertos do Pará (Joapa)

A maior competição estadual do esporte amador, os Jogos Abertos do Pará (Joapa), chega à fase final após a conclusão das dez etapas regionais. Nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) realiza a cerimônia de abertura da fase estadual da XIV edição do Joapa, na Arena Mangueirinho, em Belém.

O evento marca o início da etapa decisiva da competição, que reúne mais de mil atletas representando 43 municípios. Eles participarão das disputas em seis modalidades esportivas: handebol, basquete, futsal, tênis de mesa, futebol de areia e vôlei. A fase estadual integra os campeões das etapas regionais realizadas no primeiro e no segundo semestre, consolidando o desempenho dos melhores atletas e equipes de cada região.

As fases regionais foram sediadas nos municípios de Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Mãe do Rio, Monte Alegre, Parauapebas, Tucuruí, Salinópolis, Vitória do Xingu, Vigia e Xinguara, com a participação total de mais de 6,3 mil atletas.

O Joapa segue até domingo (7). Ao fim da programação, o município que alcançar a maior soma de pontos será o vencedor do Troféu Eficiência, principal título da competição.

Fomento ao esporte amador

Criado para fomentar o esporte em todo o Pará, o Joapa se consolidou como a maior competição do esporte amador no Estado, envolvendo os 144 municípios paraenses. Além de movimentar o calendário esportivo, o evento promove integração regional, revela novos talentos e valoriza atletas do interior, reforçando o compromisso do governo do Pará em garantir o acesso ao esporte e ao lazer como direitos de todos os cidadãos.