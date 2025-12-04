Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cerimônia no Mangueirinho marca início da fase final dos Jogos Abertos do Pará (Joapa)

Após as etapas regionais, os classificados avançam à reta final do torneio esportivo que reuniu mais de seis mil atletas

O Liberal
fonte

O Joapa tem se notabilizado como um grande evento esportivo do calendário paraense. (Ascom Seel)

A maior competição estadual do esporte amador, os Jogos Abertos do Pará (Joapa), chega à fase final após a conclusão das dez etapas regionais. Nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) realiza a cerimônia de abertura da fase estadual da XIV edição do Joapa, na Arena Mangueirinho, em Belém.

O evento marca o início da etapa decisiva da competição, que reúne mais de mil atletas representando 43 municípios. Eles participarão das disputas em seis modalidades esportivas: handebol, basquete, futsal, tênis de mesa, futebol de areia e vôlei. A fase estadual integra os campeões das etapas regionais realizadas no primeiro e no segundo semestre, consolidando o desempenho dos melhores atletas e equipes de cada região.

VEJA MAIS

image Parauapebas recebe abertura da 6ª etapa dos Jogos Abertos do Pará
Considerado a maior competição de esporte amador do Pará, o Joapa contempla 144 municípios paraenses, distribuídos em 10 etapas regionais

image Governo do Pará e Seel preparam a XIV edição do Joapa
O evento faz parte do calendário de atividades esportivas da Seel e será realizado ainda no primeiro semestre de 2025

image Jogos Abertos do Pará (Joapa) reúne atletas do estado em edição disputada na cidade de Alenquer
A competição engloba mais de 500 atletas dos municípios de Santarém, Curuá, Itaituba, Monte Alegre e Alenquer

As fases regionais foram sediadas nos municípios de Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Mãe do Rio, Monte Alegre, Parauapebas, Tucuruí, Salinópolis, Vitória do Xingu, Vigia e Xinguara, com a participação total de mais de 6,3 mil atletas.

O Joapa segue até domingo (7). Ao fim da programação, o município que alcançar a maior soma de pontos será o vencedor do Troféu Eficiência, principal título da competição.

Fomento ao esporte amador

Criado para fomentar o esporte em todo o Pará, o Joapa se consolidou como a maior competição do esporte amador no Estado, envolvendo os 144 municípios paraenses. Além de movimentar o calendário esportivo, o evento promove integração regional, revela novos talentos e valoriza atletas do interior, reforçando o compromisso do governo do Pará em garantir o acesso ao esporte e ao lazer como direitos de todos os cidadãos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

joapa

jogos abertos do pará

esporte amador paraense

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino

Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo

04.12.25 11h02

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda