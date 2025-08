Parauapebas recebe abertura da 6ª etapa dos Jogos Abertos do Pará

A cerimônia de abertura da sexta etapa da XIV edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), realizada na noite desta sexta-feira (1º), no município de Parauapebas, no sudeste do estado, foi marcada pela emoção e vibração dos atletas presentes.

O Ginásio Poliesportivo "Islander Souza" foi o palco das apresentações das delegações de Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas. Organizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o evento teve início às 19h e destacou a importância do esporte como ferramenta de integração entre as comunidades da região de Carajás.

A sexta etapa do Joapa se estende até este domingo (03), reunindo 232 atletas dos municípios participantes. As disputas envolvem quatro modalidades esportivas: basquetebol, futsal, voleibol e tênis de mesa.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, celebrou a realização da competição em Parauapebas. “Estamos felizes por essa competição estar sendo realizada aqui, no sudeste do Pará. É mais uma iniciativa de integração promovida pelo Governo do Estado, por meio do esporte. Que todos aproveitem este momento e se divirtam”, declarou o secretário.

Considerado a maior competição de esporte amador do Pará, o Joapa contempla 144 municípios paraenses, distribuídos em 10 etapas regionais. A atleta de voleibol Adnilza Batista demonstrou entusiasmo ao participar da competição. "Só temos a agradecer imensamente à organização pelo trabalho maravilhoso que tem feito. Não é a primeira vez que participo, então já vivi várias emoções nos eventos do Joapa. A cada edição, ele se renova e faz a diferença na vida de nós, atletas", afirmou a jovem.

As partidas da sexta etapa dos Jogos Abertos do Pará começam na manhã deste sábado (2), com todas as modalidades em disputa. O objetivo é conquistar o Troféu Eficiência, entregue ao município com melhor desempenho em cada fase regional.