Fora de casa, Tuna é goleada pelo Maranhão e diminui chances de classificação na Série D

A Tuna Luso começou em desvantagem a briga por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, neste sábado (2), no Estádio Castelão, em São Luís, a equipe paraense foi derrotada pelo Maranhão Atlético por 4 a 1, e agora precisa de um verdadeiro milagre no jogo de volta.

O resultado obriga a Águia do Souza a vencer por pelo menos três gols de diferença no próximo domingo (10), às 15h, no Estádio Francisco Vasques, para forçar a decisão nos pênaltis. Caso vença por quatro ou mais, garante a classificação direta. Qualquer outro placar coloca o Maranhão nas oitavas.

VEJA MAIS

A Tuna até teve um início de jogo otimista, chegando com perigo logo nos primeiros minutos com escanteio fechado cobrado por Germano. Mas a resposta dos maranhenses veio de forma implacável. Em um contra-ataque rápido, Clessione abriu o placar de cabeça após cruzamento de Ryan. Pouco depois, a pressão na saída de bola tunante resultou no segundo, com o próprio Ryan balançando as redes.

Sem conseguir se recompor, a equipe paraense viu o placar ficar ainda mais elástico ainda no primeiro tempo, quando Clessione encontrou Rafael livre para marcar o terceiro do MAC.

No segundo tempo, mesmo com alterações em campo, a Tuna não conseguiu reagir. O Maranhão seguiu administrando a vantagem e ainda teve tempo para transformar a vitória em goleada. Clessione, aproveitando rebote na área, fez o quarto. Ronaldy descontou nos minutos finais, mas já era tarde demais para mudar o panorama do confronto.

Se quiser permanecer na Série D, a Tuna Luso precisa de um verdadeiro milagre em casa. O vencedor do confronto encara o também vencedor de Central e Lagarto.