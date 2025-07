CBF divulga tabela detalhada da segunda fase da Série D; Tuna vai encarar o Maranhão-MA

A Tuna Luso avançou para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e segue na briga pelo acesso à Terceira Divisão. A equipe cruzmaltina fez a melhor campanha do Grupo A e enfrentará o quarto colocado da segunda chave, o Maranhão-MA. Na noite da última terça-feira (29), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da etapa, e a primeira partida da Águia Guerreira será fora de casa.

De acordo com a tabela, a segunda fase ocorrerá entre os dias 2 e 10 de agosto. A Tuna fará o jogo de ida contra o Maranhão no sábado (2), às 16h, na Arena Castelão, em São Luís. A partida de volta será no domingo (10), às 15h, no estádio do Souza.

Ao todo, 32 equipes avançaram para a segunda fase da Série D, disputada em formato mata-mata. O Pará quase teve dois representantes na etapa, mas o Águia de Marabá tropeçou na última rodada e terminou na quinta colocação do grupo.

Com 27 pontos, a Tuna Luso encerrou a primeira fase com a melhor campanha da chave, com oito vitórias, três empates e três derrotas. O Maranhão, por sua vez, avançou em quarto lugar do Grupo B, com 19 pontos.

Formato

A Série D começou com 64 clubes de todo o Brasil, dos quais apenas 32 avançaram ao mata-mata. Após esta fase, 16 equipes disputarão as oitavas de final, e oito brigarão pelas quatro vagas na Série C. A decisão, prevista para setembro, também será disputada em jogos de ida e volta.

Vale destacar que, a partir das oitavas de final, a competição passará a contar com o uso do VAR.