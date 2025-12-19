Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

O Clube do Remo anunciou nesta sexta-feira (19) a contratação do atacante Alef Manga como reforço para a temporada de 2026, ano em que o Leão Azul disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 31 anos, chega ao Baenão após passagem pelo Avaí.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Natural de Santos, São Paulo, Alef Manga iniciou a carreira no Bandeirante e construiu sua trajetória passando por equipes do interior do Paraná, além de Volta Redonda (RJ), Coritiba (PR) e Pafos FC, do Chipre. Seu último clube foi o Avaí (SC), onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

VEJA MAIS

De acordo com a diretoria azulina, o atacante assinou contrato válido por um ano. Animado com o novo desafio, Alef Manga destacou a motivação em defender o Remo. “Estou fechado com o Rei da Amazônia, não vejo a hora de vestir essa camisa. Estou muito feliz e motivado para dar o meu melhor. Vamos juntos em 2026 para uma grande temporada”, afirmou o jogador.

Segundo informações divulgadas pela ESPN, o Remo venceu a concorrência de clubes brasileiros e também de equipes da China para fechar com o atacante. Náutico e Ponte Preta chegaram a apresentar propostas oficiais, mas Alef Manga optou pelo projeto esportivo do clube paraense.

Na temporada de 2025, o atacante disputou 31 partidas pelo Avaí, somando 1.636 minutos em campo, com média de 61 minutos por jogo. Ele marcou quatro gols, deu duas assistências e teve participação importante na campanha que culminou no título do Campeonato Catarinense, sendo considerado peça relevante no elenco.

Além da contratação de Alef Manga, o Remo também anunciou, na noite da última quinta-feira (18), a chegada do novo treinador para 2026. A diretoria azulina buscou fora do país o substituto de Guto Ferreira e acertou com o colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, ex-São Paulo e Athletico-PR, e que comandou a Seleção do México na Copa do Mundo de 2018.