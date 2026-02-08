Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto O Liberal 08.02.26 20h44 Técnico foi campeão do Parazão em 2023 com o Águia de Marabá (Reprodução / Instagram) O Bragantino anunciou a demissão do técnico Mathaus Sodré após a terceira derrota da equipe no Campeonato Paraense. O treinador não resistiu ao cargo depois da derrota por 1 a 0 para o Santa Rosa, neste domingo (8), e deixou o comando do time. Junto do treinador, o Bragantino também comunicou a saída do auxiliar técnico Gerson Sodré. Por meio de nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados e reconheceu a dedicação de ambos à equipe. "Foram profissionais que contribuíram com dedicação, comprometimento e respeito à camisa do Bragantino, deixando sua marca durante o período em que estiveram conosco. Desejamos sucesso em seus próximos desafios, com votos de boa sorte e conquistas em suas trajetórias profissionais", escreveu o Tubarão nas redes sociais. VEJA MAIS Júnior Rocha valoriza empate no Re-Pa e aposta na base: 'Somos corajosos' Um dos pontos mais enfatizados pelo treinador foi o uso da base. Dos 16 jogadores utilizados na partida, seis foram formados no clube. Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão O treinador, que foi campeão paraense em 2023 com o Águia de Marabá, deixa o Bragantino com três derrotas e um empate. Atualmente, o clube é o lanterna do Parazão, com apenas um ponto, e ainda não venceu na competição. O único ponto conquistado até o momento foi na segunda rodada, quando empatou por 1 a 1 com o Cametá. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com compromisso marcado para a quinta-feira (12), contra o São Raimundo, o clube deve anunciar um substituto nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes bragantino parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO futebol Cametá vence o São Francisco e assume a vice-liderança do Parazão; confira os resultados da rodada Tuna Luso também venceu ao surpreender, fora de casa, no Castanhal 08.02.26 20h24 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Sem jogo Torcedores do Paysandu são presos após confusão no Porto do Arapari, em Belém Grupo vindo de Barcarena foi levado à delegacia horas antes do clássico RExPA pelo Campeonato Paraense 08.02.26 16h52 TUDO PRONTO Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão 08.02.26 16h22 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 2 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 3 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 4 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão