Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré

O Bragantino anunciou a demissão do técnico Mathaus Sodré após a terceira derrota da equipe no Campeonato Paraense. O treinador não resistiu ao cargo depois da derrota por 1 a 0 para o Santa Rosa, neste domingo (8), e deixou o comando do time.

Junto do treinador, o Bragantino também comunicou a saída do auxiliar técnico Gerson Sodré. Por meio de nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados e reconheceu a dedicação de ambos à equipe.

"Foram profissionais que contribuíram com dedicação, comprometimento e respeito à camisa do Bragantino, deixando sua marca durante o período em que estiveram conosco. Desejamos sucesso em seus próximos desafios, com votos de boa sorte e conquistas em suas trajetórias profissionais", escreveu o Tubarão nas redes sociais.

VEJA MAIS

O treinador, que foi campeão paraense em 2023 com o Águia de Marabá, deixa o Bragantino com três derrotas e um empate. Atualmente, o clube é o lanterna do Parazão, com apenas um ponto, e ainda não venceu na competição. O único ponto conquistado até o momento foi na segunda rodada, quando empatou por 1 a 1 com o Cametá.

Com compromisso marcado para a quinta-feira (12), contra o São Raimundo, o clube deve anunciar um substituto nos próximos dias.