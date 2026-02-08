Torcedores do Paysandu são presos após confusão no Porto do Arapari, em Belém
Grupo vindo de Barcarena foi levado à delegacia horas antes do clássico RExPA pelo Campeonato Paraense
Pelo menos dez torcedores do Paysandu foram detidos na tarde deste domingo (8) no Porto do Arapari, em Belém, após uma confusão no local. O grupo havia chegado de Barcarena e foi conduzido à delegacia por equipes da Polícia Militar do Pará (PMPA). A reportagem de O Liberal procurou a PMPA para mais detalhes sobre o ocorrido, mas ainda não obteve resposta.
De acordo com relatos registrados em vídeo por pessoas que estavam no porto, ao menos três viaturas foram utilizadas na operação. A narração das imagens indica que a detenção ocorreu após um tumulto envolvendo os torcedores.
A ocorrência foi registrada no dia do primeiro clássico RExPA de 2026, entre Remo e Paysandu, marcado para as 17h, no estádio Mangueirão, pelo Campeonato Paraense.
