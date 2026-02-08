Corpos são encontrados dentro de caminhonete na zona rural de Eldorado do Carajás

Dois homens foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete na manhã deste domingo (8), na zona rural de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará. Segundo informações de portais locais, o veículo estava na região da Baguá, em uma área conhecida como Boca do Cardoso. Ainda haveria outros dois corpos fora da caminhonete, encontrados nas proximidades.

Agentes de segurança teriam sido acionados por um agropecuarista local, que relatou a presença de uma caminhonete Toyota Hilux parada próximo de sua propriedade desde a tarde de sábado (7). No primeiro contato, foram localizados documentos em nome de Arthur Nóbrega Gouveia e Gilberto Rodrigues dos Santos, ex-jogador de futebol conhecido como “Bebezão”, dentro do veículo, mas a identificação oficial das vítimas ainda não foi confirmada.

A ocorrência só teria sido registrada por volta das 9h40 e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. Todos foram procurados pela reportagem de O Liberal, mas ainda não se manifestaram.

Informações preliminares apontam indícios de ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para preservação da cena, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica iniciaram os procedimentos periciais. O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção dos corpos e realização de exames. A Polícia Civil deve instaurar investigação para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

Suspeita

Horas antes da localização da caminhonete, o filho de Gilberto Rodrigues dos Santos registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil. Conforme os primeiros relatos, Gilberto saiu de casa por volta das 8h de sábado (7) e não retornou, o que era considerado incomum pela família. O filho informou ainda que o pai não tinha histórico de envolvimento com drogas ou vícios.

O desaparecido saiu dirigindo a caminhonete Toyota Hilux, equipada com sistema de internet via satélite, acompanhado de empregados que seguiam em outro veículo, um VW Polo. Dois desses homens teriam sido os encontrados mortos no interior da caminhonete. O grupo teria saído em direção a Curionópolis e Eldorado do Carajás para cobrar uma dívida estimada em R$ 100 mil, sem que a família soubesse a identidade do suposto devedor.

Esta matéria está em apuração e receberá novas atualizações