Quatro presos serram grades e fogem pela janela da Delegacia de Anapu

Quatro presos fugiram da carceragem da Delegacia de Anapu, no Pará, no sudoeste do Pará. A fuga ocorreu na madrugada de sábado (7). Eles serraram as grades de uma cela e conseguiram escapar por uma janela.

Três detentos haviam sido autuados, em flagrante, por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico e o quarto, por violência doméstica. Todos estavam à disposição da Justiça. O fato foi comunicado pela titular da unidade, que imediatamente instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da fuga.

Até o momento, nenhum deles foi recapturado. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.