Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Quatro presos serram grades e fogem pela janela da Delegacia de Anapu

A fuga ocorreu durante a madrugada de sábado (7)

O Liberal
fonte

Quatro presos fugiram da carceragem da Delegacia de Anapu, no Pará, no sudoeste do Pará (Foto: Reprodução)

Quatro presos fugiram da carceragem da Delegacia de Anapu, no Pará, no sudoeste do Pará. A fuga ocorreu na madrugada de sábado (7). Eles serraram as grades de uma cela e conseguiram escapar por uma janela.

Três detentos haviam sido autuados, em flagrante, por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico e o quarto, por violência doméstica. Todos estavam à disposição da Justiça. O fato foi comunicado pela titular da unidade, que imediatamente instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da fuga.

VEJA MAIS:

image Operação prende mais um suspeito de executar casal em Anapu
As investigações avançam e agora se concentram na identificação e localização do mandante do crime, apontado como o último envolvido ainda foragido

image Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu
A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima 

Até o momento, nenhum deles foi recapturado. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

quatro presos serram grades e fogem da delegacia de anapu

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Sem jogo

Torcedores do Paysandu são presos após confusão no Porto do Arapari, em Belém

Grupo vindo de Barcarena foi levado à delegacia horas antes do clássico RExPA pelo Campeonato Paraense

08.02.26 16h52

Tensão

Corpos são encontrados dentro de caminhonete na zona rural de Eldorado do Carajás

Uma das vítimas já teria sido dada como desparecida

08.02.26 15h54

CRIME

Mulher sofre tentativa de feminicídio com 15 facadas em Parauapebas; ex-companheiro é preso

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o hospital; ataque ocorreu na tarde de sábado (7)

08.02.26 15h40

FUGA

Quatro presos serram grades e fogem pela janela da Delegacia de Anapu

A fuga ocorreu durante a madrugada de sábado (7)

08.02.26 15h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

INTERVENÇÃO

Quatro suspeitos morrem após confronto armado com a PM em São Domingos do Capim

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos conseguiu fugir, havendo indícios de que esteja ferido por disparos

08.02.26 8h53

PROTESTO

Filho da escrivã: família pede Justiça por jovem morto há 4 meses em ação da PF em Belém

A morte de Marcello Carvalho, de 24 anos, ocorreu durante a operação 'Eclesiastes', no bairro do Jurunas

08.02.26 12h50

REAÇÃO

Após quatro mortes, Segup envia reforço da PM e da Polícia Civil a Portel, no Marajó

As equipes vão contar com o apoio de aeronaves; dois guardas municipais foram mortos a tiros

08.02.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda