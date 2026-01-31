Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel

Crime ocorreu no bairro do Bosque; suspeito teria efetuado pelo menos cinco disparos e fugiu

O Liberal
fonte

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada em Portel. (Reprodução/ Notícia Marajó)

Um jovem identificado como Marcos de Souza, de 19 anos, foi assassinado a tiros no início da madrugada deste sábado (31), no município de Portel, na Região de Integração do Marajó. A Polícia Civil investiga o homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao site Notícia Marajó, por volta das 00h45, a guarnição realizava rondas pela avenida Augusto Montenegro, no bairro do Muruci, quando foi acionada por moradores. A denúncia informava que um homem havia sido baleado no cruzamento da rua 1º de Maio com a rua 7 de Setembro, no bairro do Bosque.

No local, os policiais constataram o crime. Testemunhas relataram que a vítima trafegava em uma motocicleta acompanhada de pelo menos seis amigos, quando foi surpreendida por um atirador, que também estava em uma motocicleta. O suspeito usava roupas semelhantes às de mototaxista e teria efetuado ao menos cinco disparos de arma de fogo.

Marcos foi atingido pelos tiros e morreu ainda no local. As pessoas que o acompanhavam deixaram a área após o crime, o que impossibilitou a obtenção de mais informações naquele momento.

A Polícia Militar realizou a preservação da cena até a chegada da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais e pela investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a Delegacia de Portel investiga as circunstâncias do homicídio”. “Equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, disse a PC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada em Portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Bugão' é preso suspeito de comandar roubo com 10 vítimas na zona rural de Ponta de Pedras

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto

31.01.26 11h13

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel

Crime ocorreu no bairro do Bosque; suspeito teria efetuado pelo menos cinco disparos e fugiu

31.01.26 10h56

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Icoaraci; facção rival é suspeita de execução

O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro

30.01.26 22h14

INTERVENÇÃO

‘Mamute’ morre com tiros de fuzil durante confronto com a Polícia Militar no Curuçambá

A Polícia Civil investiga o caso por meio da Seccional Urbana do Paar

31.01.26 9h49

POLÍCIA

'Não gosto de nego': mulher faz ofensas racistas a atendente de 18 anos em Santa Catarina

O atendente, Dennys Evangelista da Silva, d​e 18 anos, registrou boletim de ocorrência após o episódio

31.01.26 10h45

POLÍCIA

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

30.01.26 19h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda