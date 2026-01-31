Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel

Um jovem identificado como Marcos de Souza, de 19 anos, foi assassinado a tiros no início da madrugada deste sábado (31), no município de Portel, na Região de Integração do Marajó. A Polícia Civil investiga o homicídio.

Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao site Notícia Marajó, por volta das 00h45, a guarnição realizava rondas pela avenida Augusto Montenegro, no bairro do Muruci, quando foi acionada por moradores. A denúncia informava que um homem havia sido baleado no cruzamento da rua 1º de Maio com a rua 7 de Setembro, no bairro do Bosque.

No local, os policiais constataram o crime. Testemunhas relataram que a vítima trafegava em uma motocicleta acompanhada de pelo menos seis amigos, quando foi surpreendida por um atirador, que também estava em uma motocicleta. O suspeito usava roupas semelhantes às de mototaxista e teria efetuado ao menos cinco disparos de arma de fogo.

Marcos foi atingido pelos tiros e morreu ainda no local. As pessoas que o acompanhavam deixaram a área após o crime, o que impossibilitou a obtenção de mais informações naquele momento.

A Polícia Militar realizou a preservação da cena até a chegada da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais e pela investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou que “a Delegacia de Portel investiga as circunstâncias do homicídio”. “Equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, disse a PC.