Casal é detido com drogas e coletes balístico em Ponta de Pedras, no Marajó

Um homem e uma mulher foram presos ao serem flagrados com porções de drogas e coletes balísticos no município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. O casal foi detido na manhã desta quarta-feira (18), após uma ação integrada das polícias Civil e Militar para cumprir um mandado de busca e apreensão.

Segundo as autoridades policiais, por volta das 6h, as equipes se dirigiram até o imóvel alvo da ordem judicial. No local, o morador foi comunicado sobre a deflagração do mandado e, em seguida, os policiais iniciaram as diligências.

Durante a vistoria, foram encontrados cerca de 176 gramas de maconha, 330 gramas de skank, aproximadamente 34 gramas de oxi e três porções de uma substância com características semelhantes à cocaína.

Além das drogas, os agentes apreenderam três celulares, um colete balístico e duas capas contendo brasão do Tribunal de Justiça. Conforme a polícia, o homem que estava na residência assumiu ser o dono do material ilícito.

Ele e uma mulher que também estava no imóvel foram encaminhados, junto com os itens apreendidos, para a delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.