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Polícia

Homens invadem casa e matam morador a facadas em Tucuruí

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18)

O Liberal
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Homens invadem casa e matam morador a facadas em Tucuruí. (Foto: Redes Sociais)

Hamilton Lopes Duarte foi morto a facadas dentro da própria casa, no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18), na rua Pio Dias, quadra 14. Segundo as informações iniciais, três homens seriam os autores do homicídio. A Polícia Civil realiza buscas para identificar e localizar os suspeitos do crime.

De acordo com as investigações iniciais, a vítima teve a residência invadida por volta das 3h. No local, testemunhas apontaram como um dos suspeitos um homem que é proprietário de um bar na mesma área onde Hamilton morava. Não há detalhes sobre quem seriam os outros dois suspeitos de participação no assassinato da vítima. Não há mais detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio.

Durante a invasão, Hamilton foi atacado com vários golpes de faca e morreu ainda no local. A Polícia Militar esteve no imóvel e constatou que os suspeitos invadiram o local pela porta da frente, que estava partida pela metade. Além disso, havia indícios de luta corporal, pois a residência estava revirada.

Equipes da Polícia Científica estiveram na residência para realizar os levantamentos periciais. Na análise preliminar, os peritos constataram pelo menos seis perfurações no corpo da vítima, sendo duas na parte de trás da cabeça e quatro nas costas.

Policiais civis fizeram buscas na região na tentativa de localizar o suspeito e os outros dois suspeitos envolvidos no crime, mas até o momento ninguém foi preso.  O caso é apurado pela 15ª Seccional Urbana e pela Divisão de Homicídios do Pará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

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