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Polícia

Investigado em sequestro de motorista de aplicativo, em Belém, é preso pela PC

A ação para capturar o suspeito ocorreu na terça-feira (17)

O Liberal
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Investigado em sequestro de motorista de aplicativo, em Belém, é preso pela PC. (Foto: Polícia Civil)

Um homem investigado pela participação em um sequestro a um motorista de aplicativo, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. A ação ocorreu na terça-feira (17), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Direitos e Garantias. O homem é o quarto preso durante a investigação e o inquérito foi concluído com a captura de todos os envolvidos.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em continuidade ao inquérito policial que apura a prática dos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa.

As investigações tiveram início após o registro de boletim de ocorrência pela vítima, motorista de aplicativo, que relatou ter sido acionado por uma mulher para realizar uma corrida com destino ao bairro do Sideral, em Belém. Mas, ao chegar ao local indicado, durante o embarque, a vítima foi surpreendida por integrantes de um grupo criminoso.

Mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os suspeitos restringiram a liberdade do trabalhador, colocando-o no banco traseiro do próprio veículo. Na sequência, o grupo passou a circular pela cidade praticando outros roubos, utilizando o automóvel da vítima para execução dos crimes. Ao final da ação criminosa, roubaram o veículo e a quantia de R$ 700 em espécie. No último dia 03 de março, outros três indiciados pela ação criminosa já haviam sido presos. 

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sequestro de motorista de app

extorsão e roubo
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