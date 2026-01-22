Operação prende mais um suspeito de executar casal em Anapu

A terceira fase da operação “5º Mandamento” resultou na prisão de mais um suspeito de envolvimento na morte do casal Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira. O crime ocorreu no dia 26 de novembro de 2025, na zona rural de Anapu, no sudoeste do Pará.

O preso foi identificado como Clebson Jair dos Santos Marques, apontado pela investigação como um dos executores do duplo homicídio. Ele foi localizado e detido na terça-feira (21), no município de Santa Luzia do Pará, na região nordeste do estado.

Nas fases anteriores da operação, a polícia prendeu Rodrigo Teixeira, conhecido como “Piqui”, no dia 5 de janeiro, e os policiais militares Cruz, Helton e Luciano, lotados em Anapu, durante a segunda fase da ação, realizada em 16 de janeiro.

Com a prisão de Clebson Marques, as investigações avançam e agora se concentram na identificação e localização do mandante do crime, apontado como o último envolvido ainda foragido. A motivação do homicídio não foi divulgada pela polícia.

A operação contou com a atuação conjunta das delegacias especializadas de Altamira, Anapu, Santa Luzia do Pará e Capanema.

O crime

Na noite do crime, ao se aproximarem da porteira da propriedade rural onde moravam, localizada no Travessão 95, as vítimas foram abordadas por indivíduos e levadas do local.

Uma filha do casal percebeu a movimentação suspeita a partir da sede da fazenda, situada a cerca de 200 metros da porteira, e acionou vizinhos e familiares, que iniciaram buscas.

Os corpos foram encontrados na manhã seguinte, em uma área localizada a aproximadamente 30 quilômetros da sede de Anapu.