Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil prende subtenente da PM por atropelamento fatal em Marabá

José do Espírito Santo Barbosa conduzia a caminhonete que colidiu em alta velocidade contra uma motocicleta

Tay Marquioro
fonte

Com a violência da batida, Marlene Feitosa morreu na hora e Aguinaldo Pereira ficou gravemente ferido (Reprodução)

A investigação sobre um trágico atropelamento, registrado em janeiro, em Marabá, sudeste do Estado, ganhou um novo capítulo essa semana. José do Espírito Santo Barbosa, subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar, foi preso preventivamente em sua residência, ontem (9), por volta das 16 horas, acusado de ser o condutor que vitimou Marlene Sousa Feitosa, de 51 anos.

O acidente, ocorrido na madrugada de 26 de janeiro no Bairro Belo Horizonte, também deixou Aguinaldo Almeida Pereira gravemente ferido. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado expedido pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza, da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Embora o subtenente tenha se apresentado espontaneamente à delegacia dois dias após o ocorrido, onde confessou o envolvimento no ocorrido, a Polícia Civil avançou com o pedido de prisão preventiva. Até o momento, as autoridades não detalharam os fatos novos que motivaram a decisão judicial, mas o caso já era tratado sob a ótica de dolo eventual. A tese de dolo eventual sustenta que o condutor, ao assumir determinados riscos — como o excesso de velocidade registrado por câmeras de segurança —, assume também o risco de produzir o resultado morte.

De acordo com a Corregedoria da Polícia Militar em Marabá, o militar da reserva encontra-se atualmente custodiado no 4° Batalhão de Polícia Militar, no núcleo Nova Marabá.

Relembre o Caso

O cruzamento da Avenida 2000 com a Rua Fortaleza foi o cenário da colisão que causou forte comoção social. Imagens de circuitos de segurança, que circularam amplamente nas redes sociais, mostram o momento em que uma caminhonete avança em alta velocidade, atingindo a motocicleta onde estavam as vítimas.

A investigação localizou

inicialmente uma passageira do veículo, ouvida como testemunha chave para a identificação do condutor. Até o fechamento desta reportagem, a defesa de José do Espírito Santo Barbosa não foi localizada para comentar a prisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marabá

Acidente de trânsito

acidente com vítima fatal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

TRISTEZA

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

12.03.26 20h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

DISCUSSÃO

Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel

O jovem passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto

12.03.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda