Homem é morto com golpe de enxada em Parauapebas

Um homem ainda não identificado foi morto na noite de segunda-feira (9) na Rua Maria de Fátima, no bairro Terra Prometida, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi atingida na cabeça com um golpe de enxada e morreu ainda no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio da Central de Atendimento (CAD) após denúncia de uma agressão contra um homem que estaria caído em via pública. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima já sem vida, com diversos ferimentos pelo corpo e um grave golpe na região da cabeça.

Testemunhas que estavam nas proximidades relataram aos policiais apenas terem ouvido gritos vindos do local, mas não souberam informar quem seria o autor da agressão.

A área foi isolada para os procedimentos periciais. Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a remoção do corpo e os demais procedimentos necessários. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada e o suspeito do crime também não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.