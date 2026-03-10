Comerciante é morto a tiros em São Domingos do Araguaia

Antônio Moreira da Silva foi morto a tiros na noite de segunda-feira (9) no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime ocorreu em frente ao supermercado que a vítima era proprietária, localizado na Travessa Brasil-Espanha, na área da Feira do Produtor Rural, no bairro Centro. De acordo com as informações iniciais, o comerciante foi surpreendido pelo atirador e um comparsa, que fizeram vários disparos de arma de fogo.

Segundo informações preliminares, o ataque ocorreu por volta das 19h. Antônio estava finalizando o expediente e aguardava do lado de fora o fechamento do caixa para trancar o estabelecimento. Ele foi surpreendido por dois homens que se aproximaram se passando por clientes. Um dos suspeitos efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, o comerciante morreu ainda no local. Não houve tempo para o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o ataque, os atiradores fugiram e não foram localizados. Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito nem sobre o que teria motivado o homicídio. A área foi isolada por equipes da Polícia Militar até a chegada dos peritos. O corpo foi analisado e removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passará por exame de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.