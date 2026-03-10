Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Santarém

O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (10)

O Liberal
fonte

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Santarém. (Foto: O Impacto Santarém)

Um motociclista identificado como Reginaldo Moraes da Costa, de 58 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira (10) em Santarém, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a moto que a vítima conduzia colidiu com uma caminhonete no quilômetro 23 da BR-163, na comunidade Tabocal, região do planalto.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender à ocorrência. De acordo com as informações iniciais levantadas pelos agentes para elaboração do laudo pericial, há indícios de que o acidente tenha sido provocado por falha humana. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista morreu ainda no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava sem vida.

Segundo o portal O Impacto Santarém, após uma avaliação preliminar das autoridades de trânsito, está sendo trabalhada a hipótese de que a vítima não teria utilizado o acostamento de forma adequada antes de tentar cruzar a rodovia. Isso pode ter contribuído para a colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teria informado que a conclusão oficial será confirmada após a finalização do laudo pericial.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou os esclarecimentos necessários às autoridades. O corpo de Reginaldo Moraes da Costa foi removido pela Polícia Científica para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

acidentes de trânsito

colisão entre moto e caminhonete
Polícia
.
