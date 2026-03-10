Suspeitos de envolvimento com facções criminosas são presos em operação da PC em Santarém

Suspeitos de envolvimento com facções criminosas foram presos em Santarém, no oeste do Pará, nesta terça-feira (10). Os investigados foram detidos durante a 'Operação Imperium', deflagrada para cumprir mandados judiciais contra pessoas que teriam atuação em grupos que executavam crimes como tráfico de drogas, ameaças e torturas.

A ação teve início por volta das 5h e mobilizou equipes de diversas unidades policiais. De acordo com informações das autoridades, a operação foi resultado de meses de investigações realizadas na região. As diligências passaram a ser intensificadas após a apuração de um episódio de tentativa de homicídio, conhecido no meio criminoso como “disciplina”, supostamente aplicado por integrantes de uma facção na comunidade Cipoal.

As equipes saíram às ruas para cumprir mandados de prisão, além de ordens de busca e apreensão. Durante a operação, também foram registradas prisões em flagrante relacionadas ao tráfico de drogas. Até o início da manhã, pessoas já haviam sido conduzidas à delegacia, entre elas uma mulher e um adolescente. Uma motocicleta também foi apreendida. Entre os detidos está um homem que mora no Planalto São José e que é investigado por suspeita de participação em um caso de tortura.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi coordenada pela 16ª Seccional Urbana de Santarém e contou com a participação de cerca de 20 policiais civis. As equipes envolvidas incluem delegacias especializadas e setores da superintendência regional.

A operação tem como foco reprimir a atuação de facções criminosas e impedir práticas violentas atribuídas a esses grupos, como ameaças, torturas e punições internas. As ações buscam garantir uma resposta às ocorrências registradas na região e reforçar a segurança da população. As diligências da Operação Imperium continuam ao longo do dia e novas prisões ainda podem ocorrer, conforme o avanço das investigações.