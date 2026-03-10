Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Irituia

Um homem suspeito de participar de um homicídio ocorrido em Irituia, no nordeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (9/3). O crime, que teve como vítima Marcos Antônio Saraiva, de 50 anos, ocorreu em outubro de 2025 no quilômetro 10 da BR-010. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi assassinada por dois homens. O suspeito preso na ação policial teria emprestado a motocicleta utilizada no crime e também participado diretamente da ação criminosa.

O investigado teve a prisão preventiva decretada após avanço das investigações. A PC teria identificado o envolvimento dele no crime após a prisão de um primeiro suspeito. Segundo a apuração, o detido teria disponibilizado a motocicleta para os executores cometerem o assassinato. Diante das evidências, a polícia representou pela prisão preventiva, que foi cumprida pela Delegacia de Crimes Funcionais de Belém.

As investigações também apontam a possível participação de um terceiro suspeito, que seria ligado a uma facção criminosa. De acordo com as autoridades, ele já estaria perseguindo a vítima dias antes do homicídio. O crime teria sido filmado por integrantes do grupo criminoso.

Durante as diligências, a PC de Irituia chegou a cumprir quatro mandados de busca e apreensão no município de Ipixuna do Pará, em novembro, como parte das ações para reunir provas sobre o caso. Atualmente, o primeiro suspeito preso permanece detido por violência doméstica. Agora o segundo investigado também está sob custódia. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos no crime.

Em nota, a instituição informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 26 de fevereiro deste ano. "O caso é apurado sob sigilo pela Divisão de Crimes Funcionais", comunicou.

Homicídio

De acordo com a Polícia Civil, Marcos Antônio foi morto a tiros no dia 7 de outubro, por volta das 16h, no quilômetro 10 da BR-010, em Irituia. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi abordada por dois homens que também estavam em uma moto. Os suspeitos emparelharam o veículo com o da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Marcos morreu ainda no local.

Logo após o crime, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pelos suspeitos. Um dos envolvidos foi localizado e preso em flagrante no município de São Miguel do Guamá pouco tempo depois do homicídio. Durante o interrogatório, ele apresentou contradições nas informações repassadas aos policiais, o que reforçou os indícios de participação no assassinato. Marcos Antonio Saraiva tinha passagens pela polícia por homicídio, adulteração de veículo automotor e tráfico de drogas.