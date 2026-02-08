após quatro mortes, segup envia reforço da pm e da polícia civil a portel, no marajó

Após as quatro mortes registradas em Portel, no Marajó, incluindo a de dois guardas municipais, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que está enviando reforço da Polícia Militar e da Polícia Civil para aquele município. Os agentes vão contar com o apoio de aeronaves.

Ainda segundo a Segup, as ações têm como objetivo identificar e localizar os responsáveis pelos crimes, além de reforçar as medidas de segurança para restabelecer a tranquilidade da população local. As forças estaduais atuam de forma integrada no acompanhamento da ocorrência.

Durante o ataque, foram mortos os guardas municipais Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira. Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados. Após essas mortes, também foi morto o professor Dalcides Santana Pinheiro e um homem conhecido como “Gato Mestre”.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que o atentado contra guardas municipais é apurado pela Delegacia do município. Segundo as informações iniciais, quatro agentes foram surpreendidos por ocupantes de um veículo, ainda não identificados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Dois guardas morreram e outros dois foram socorridos.

Uma arma de fogo pertencente a um dos agentes foi levada pelos criminosos. Perícias foram requisitadas, imagens estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas para esclarecer completamente os fatos.

A Polícia Civil conta com o apoio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da CORE, das forças de segurança locais e da região do Marajó para identificar os responsáveis. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Também em nota, a Polícia Militar do Pará informa que intensificou as buscas para identificar e prender os responsáveis pelos crimes, ocorridos em Portel, com ações concentradas em municípios vizinhos. As operações contam com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), para garantir a prisão dos criminosos e a segurança da população.