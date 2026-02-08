Capa Jornal Amazônia
Polícia

Quatro suspeitos morrem após confronto armado com a PM em São Domingos do Capim

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos conseguiu fugir, havendo indícios de que esteja ferido por disparos

Uma intervenção policial resultou na morte de quatro suspeitos durante um confronto armado em São Domingos do Capim, nordeste do Pará (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

Uma intervenção policial terminou na morte de quatro suspeitos durante um confronto armado na Vila Monte Horebe, no município de São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. Essa operação realizada pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) resultou na apreensão de quatro armas de fogo após esse confronto com um grupo armado na zona rural daquele município.

Ainda segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após informações do 48° Batalhão indicarem que cinco criminosos, supostamente ligados a uma organização criminosa, estariam escondidos em uma área de mata, na região conhecida como Vila Monte Horebe. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros.

VEJA MAIS:

image 'Trem Bala' morre após trocar tiros com a PM em São Domingos do Capim
Segundo a Polícia Militar, o suspeito atirou contra uma guarnição que havia localizado uma moto no bairro Portinho

image Homem é morto a tiros dentro de casa em São Domingos do Capim
Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime possa ter ligação a um possível desentendimento ocorrido na saída de uma festa de aparelhagem

Durante o confronto, ainda segundo a corporação, quatro suspeitos foram atingidos e socorridos até uma unidade hospitalar em Concórdia do Pará, mas não resistiram aos ferimentos. Um quinto suspeito conseguiu fugir pela mata. Foram apreendidos uma pistola calibre .40, dois revólveres calibres 38, uma arma de fabricação caseira, munições, entorpecentes, um rádio comunicador e outros materiais utilizados pelo grupo. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Capim, onde o caso está sendo investigado.

"A operação reforça o compromisso da Polícia Militar do Pará com o enfrentamento ao crime organizado no interior do estado. A pronta resposta da corporação demonstra a capacidade de ação estratégica da PMPA em regiões sensíveis, retirando armas das mãos de criminosos e preservando a segurança da população", disse o tenente-coronel Pinheiro, comandante da Rotam.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que quatro homens morreram após confronto com a Polícia Militar, na Vila Monte Horebe, no município de São Domingos do Capim. O caso foi registrado na Delegacia do município, que apura a ocorrência. Com os suspeitos, foram apreendidas armas de fogo, munições, uma arma de fabricação caseira, além de entorpecentes e um rádio comunicador. Um quinto envolvido conseguiu fugir para a área de mata e é procurado pelas forças de segurança.

Palavras-chave

quatro suspeitos morrem após confronto armado com a pm em são domingos do capim

jornal amazônia
Polícia
