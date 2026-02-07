Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre atropelado ao tentar trocar pneu na estrada de Marabá

O acidente aconteceu por volta das 18h30, de sexta-feira (6)

O Liberal
fonte

Acidente grave deixa um homem morto na estrada de Marabá (Reprodução)

Um acidente de alta gravidade, na noite de sexta-feira (6), acabou imprensando um homem entre uma carreta e a cabine de uma caminhonete, na BR-155, no município de Marabá.

De acordo com informações do Correio de Carajás, a vítima foi identificada como José de Arimateia Ferreira dos Santos. O acidente aconteceu por volta das 18h30, José vinha de viagem do município de Barra do Corda, no Maranhão, quando o pneu do veículo que conduzia estourou ao passar por Marabá. Sem acostamento no local, ele parou distante da pista para realizar a troca do pneu.

Durante a parada, uma carreta colidiu com a lateral de um caminhão-tanque. Com o impacto, a cabine da carreta saiu da pista, enquanto o vagão seguiu desgovernado e arrastou uma caminhonete Ranger pela rodovia. A carreta acabou comprimindo a vítima entre a caminhonete que era arrastada juntamente com seu automóvel.

