Polícia Militar prende suspeito de latrocínio contra idoso em Santarém

Marven Freitas, de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar do 3º Batalhão (3º BPM), na tarde deste sábado (7), suspeito de matar o idoso Ismael Silvio Batista, de 73 anos, durante um assalto ocorrido na última quinta-feira (5), em Santarém, no oeste do Pará. Após a prisão, ele confessou ter cometido o crime para roubar R$ 7 mil. O suspeito foi localizado no Bosque Vera Paz após a Justiça expedir mandado de prisão pelo crime de latrocínio.

O idoso foi encontrado sem vida dentro da própria residência por familiares, o que levou ao início das investigações conduzidas pela Polícia Civil. A partir da descoberta, os agentes passaram a realizar diligências para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias da morte.

Durante as investigações, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança da região. As gravações mostraram Marven Freitas deixando o imóvel da vítima pouco antes de o corpo ser localizado, reforçando os indícios de envolvimento no crime.

Ainda no mesmo dia, a Polícia encontrou uma mochila pertencente ao idoso, contendo carteira e cartões de crédito. O material contribuiu para consolidar a linha de investigação de roubo seguido de morte.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça expediu o mandado de prisão contra o suspeito. Equipes da Polícia Militar intensificaram as buscas até localizá-lo escondido em uma área de mata no Bosque Vera Paz.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a Seccional de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias civil e Militar, e aguarda retorno.