Homem morre em acidente com ônibus do BRT em Belém neste sábado
Vítima foi atingida por coletivo na Avenida Augusto Montenegro no bairro da Marambaia
Um homem identificado como João Carlos Barros Ferreira, de 55 anos, morreu na madrugada deste sábado (7/02) em um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, em Belém.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), o acidente aconteceu quando Elenilson estava na pista exclusiva do BRT e foi atingido por um ônibus da linha Troncal. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Seccional da Marambaia informou ao Grupo Liberal que a filha de João registrou o boletim de ocorrência na manhã deste sábado, na delegacia local.
Ao Grupo Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que, segundo apuração inicial, a vítima foi atingida por um carro e, com o impacto, arremessada para a faixa expressa do BRT, onde acabou sendo atingida por um ônibus que trafegava pelo corredor exclusivo.
O motorista do coletivo permaneceu no local e se apresentou espontaneamente à delegacia. A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o condutor do carro envolvido no atropelamento. O caso é apurado pela Delegacia do Tapanã.
