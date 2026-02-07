Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre em acidente com ônibus do BRT em Belém neste sábado

Vítima foi atingida por coletivo na Avenida Augusto Montenegro no bairro da Marambaia

Jéssica Nascimento
fonte

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), o acidente aconteceu quando Elenilson estava na pista exclusiva do BRT e foi atingido por um ônibus da linha Troncal. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem identificado como João Carlos Barros Ferreira, de 55 anos, morreu na madrugada deste sábado (7/02) em um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), o acidente aconteceu quando Elenilson estava na pista exclusiva do BRT e foi atingido por um ônibus da linha Troncal. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Seccional da Marambaia informou ao Grupo Liberal que a filha de João registrou o boletim de ocorrência na manhã deste sábado, na delegacia local. 

Ao Grupo Liberal, a Polícia Civil do Pará informou que, segundo apuração inicial, a vítima foi atingida por um carro e, com o impacto, arremessada para a faixa expressa do BRT, onde acabou sendo atingida por um ônibus que trafegava pelo corredor exclusivo.

O motorista do coletivo permaneceu no local e se apresentou espontaneamente à delegacia. A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o condutor do carro envolvido no atropelamento. O caso é apurado pela Delegacia do Tapanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente

acidentes de trânsito

brt belém

marambaia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Advogada de Parauapebas é sentenciada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas

Casal e comparsa são condenados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma no munícipio

07.02.26 10h46

PRISÃO EM TOMÉ-AÇU

Mulher é presa em flagrante por homicídio em Tomé-Açu

Autora é detida após matar mulher em discussão por ciúmes em bar de Tomé-Açu

07.02.26 10h23

ACIDENTE

Homem morre em acidente com ônibus do BRT em Belém neste sábado

Vítima foi atingida por coletivo na Avenida Augusto Montenegro no bairro da Marambaia

07.02.26 10h03

POLÍCIA

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais

06.02.26 21h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Homem morre em acidente com ônibus do BRT em Belém neste sábado

Vítima foi atingida por coletivo na Avenida Augusto Montenegro no bairro da Marambaia

07.02.26 10h03

PRISÃO EM TOMÉ-AÇU

Mulher é presa em flagrante por homicídio em Tomé-Açu

Autora é detida após matar mulher em discussão por ciúmes em bar de Tomé-Açu

07.02.26 10h23

TRÁFICO DE DROGAS

Advogada de Parauapebas é sentenciada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas

Casal e comparsa são condenados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma no munícipio

07.02.26 10h46

POLÍCIA

Pai e filho são conduzidos à delegacia após flagrante de cultivo de maconha em residência no Pará

Durante a abordagem, pai e filho tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais

06.02.26 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda