O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é presa em flagrante por homicídio em Tomé-Açu

Autora é detida após matar mulher em discussão por ciúmes em bar de Tomé-Açu

Jéssica Nascimento
fonte

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Quatro Bocas, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. (Foto: Freepick)

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Quatro Bocas, prendeu em flagrante uma mulher pelo homicídio qualificado de outra mulher.

Segundo as investigações, na tarde do dia anterior, a vítima e a suspeita estavam consumindo bebidas alcoólicas em um bar localizado na comunidade Mancha Negra, no distrito de Forquilha. Em determinado momento, a vítima abraçou o companheiro da autora, o que teria despertado ciúmes na suspeita. Em resposta, ela passou a ameaçar verbalmente a vítima.

A situação se agravou quando a autora atacou a vítima com um objeto perfurocortante na região torácica, fugindo em seguida para a casa de sua mãe. Imediatamente após tomar conhecimento do ocorrido, a equipe policial iniciou diligências para localizar a suspeita. Com as informações obtidas, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde encontraram e prenderam a investigada em flagrante.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Quatro Bocas, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

 

Palavras-chave

tomé-açu

prisão em flagrante
Polícia
