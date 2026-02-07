Sede de torcida do Paysandu é incendiada no bairro do Marco, em Belém

A sede de uma torcida organizada do Paysandu foi incendiada na manhã deste sábado (7), na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Segundo as primeiras informações, vários criminosos invadiram o local e atearam fogo na estrutura, causando danos no espaço. A Polícia Militar do Pará (PMPA) foi acionada e esteve no endereço realizando os primeiros levantamentos para identificar os envolvidos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens chegando ao local em motocicletas, usando capacetes, o que dificulta a identificação. As imagens, registradas por uma câmera de segurança do local, mostraram o momento em que os suspeitos jogam um líquido inflamável e ateiam fogo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.