Polícia

Polícia

Homem é morto a tiros dentro de casa em São Domingos do Capim

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime possa ter ligação a um possível desentendimento ocorrido na saída de uma festa de aparelhagem

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma viatura da Polícia Militar e curiosos no local do crime. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem identificado como Izan de Cristo Batista foi morto a tiros no domingo (10/8), ao chegar em casa, localizada na 8ª Rua, em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime possa ter ligação a um possível desentendimento ocorrido na saída de uma festa de aparelhagem.

A PM foi acionada ao caso por volta das 9h30. Assim que os militares se deslocaram até o local, confirmaram o crime. Com isso, a área foi isolada.

Ainda conforme a Polícia Militar, o homem com quem Izan teria se envolvido na briga supostamente o seguiu até a casa dele e o assassinou. Por enquanto, a identidade e o paradeiro do suspeito são desconhecidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC comunicou que a morte de Izan Batista é investigada pela Delegacia de São Domingos do Capim. Perícias foram solicitadas para auxiliar no andamento das apurações.  

 

Palavras-chave

polícia

homem é morto a tiros

dentro de casa

são domingos do capim
Polícia
.
