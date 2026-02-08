Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

O município de Portel, no Arquipélago do Marajó, viveu uma noite de terror no sábado (7), com a morte de quatro pessoas, sendo dois guardas municipais. Outros dois guardas foram baleados e estão hospitalizados. Após o ataque aos guardas municipais, que estavam em motocicletas, foram mortos um professor e um homem conhecido como "Gato Mestre". Em nota, a prefeitura e a Guarda Municipal de Portel lamentaram as mortes dos guardas municipais.

Segundo as primeiras informações, o grupo criminoso, supostamente portando fuzis, disparou contra agentes da Guarda Municipal, que faziam rondas pela cidade. Os dois guardas que sobreviveram foram transferidos para o Hospital Regional do Marajó, em Breves.

Os guardas foram atacados por volta de 23h30. Após esses baleamentos, homens invadiram uma casa e executaram a tiros "Gato Mestre", que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Depois, mataram um professor da cidade. Não se sabe a motivação da morte do professor. Em seguida, os criminosos abandonaram o veículo em um quintal na rua Duque de Caxias, na área conhecida como Portelinha, e atearam fogo ao carro.

A Prefeitura e a Guarda Municipal de Portel divulgaram nota de pesar sobre as mortes dos agentes da Guarda Municipal: “É com profundo pesar e indignação que comunicamos o falecimento dos guardas municipais Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira. Os dois guerreiros perderam a vida na noite deste sábado (07), vítimas de um ataque covarde enquanto exerciam com honra e dedicação o seu trabalho em prol da segurança pública”.

Acrescenta a nota: “Neste momento de dor imensa, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que a dedicação e o sacrifício destes profissionais jamais sejam esquecidos”.

A Redação Integrada de O Liberal apurou com uma fonte, que pediu para não ser identificada, que, há poucos dias, durante um confronto com a polícia em Portel, foi morto um homem suspeito de chefiar o Comando Vermelho na cidade. Antes, foi morto um homem que supostamente cobrava a taxa do crime de comerciantes. Ainda é cedo para afirmar se essas mortes têm relação com o ataque aos guardas municipais, o que, certamente, será investigado pela Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com as Polícias Civil e Militar e com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda retorno.