Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

O Liberal
fonte

Criminosos tocaram fogo no veículo que eles usaram para atacar os quatro guardas municipais, em Portel (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O município de Portel, no Arquipélago do Marajó, viveu uma noite de terror no sábado (7), com a morte de quatro pessoas, sendo dois guardas municipais. Outros dois guardas foram baleados e estão hospitalizados. Após o ataque aos guardas municipais, que estavam em motocicletas, foram mortos um professor e um homem conhecido como "Gato Mestre". Em nota, a prefeitura e a Guarda Municipal de Portel lamentaram as mortes dos guardas municipais.

Segundo as primeiras informações, o grupo criminoso, supostamente portando fuzis, disparou contra agentes da Guarda Municipal, que faziam rondas pela cidade. Os dois guardas que sobreviveram foram transferidos para o Hospital Regional do Marajó, em Breves.

Os guardas foram atacados por volta de 23h30. Após esses baleamentos, homens invadiram uma casa e executaram a tiros "Gato Mestre", que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Depois, mataram um professor da cidade. Não se sabe a motivação da morte do professor. Em seguida, os criminosos abandonaram o veículo em um quintal na rua Duque de Caxias, na área conhecida como Portelinha, e atearam fogo ao carro.

VEJA MAIS:

image Jovem de 19 anos é morto a tiros na madrugada deste sábado (31), em Portel
Crime ocorreu no bairro do Bosque; suspeito teria efetuado pelo menos cinco disparos e fugiu

image 'Tito' morre após intervenção policial em Portel, na ilha do Marajó
O homem seria suspeito de tentativa de roubo e invasão de residência, segundo as primeiras informações

A Prefeitura e a Guarda Municipal de Portel divulgaram nota de pesar sobre as mortes dos agentes da Guarda Municipal: “É com profundo pesar e indignação que comunicamos o falecimento dos guardas municipais Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira. Os dois guerreiros perderam a vida na noite deste sábado (07), vítimas de um ataque covarde enquanto exerciam com honra e dedicação o seu trabalho em prol da segurança pública”.

Acrescenta a nota: “Neste momento de dor imensa, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que a dedicação e o sacrifício destes profissionais jamais sejam esquecidos”.

A Redação Integrada de O Liberal apurou com uma fonte, que pediu para não ser identificada, que, há poucos dias, durante um confronto com a polícia em Portel, foi morto um homem suspeito de chefiar o Comando Vermelho na cidade. Antes, foi morto um homem que supostamente cobrava a taxa do crime de comerciantes. Ainda é cedo para afirmar se essas mortes têm relação com o ataque aos guardas municipais, o que, certamente, será investigado pela Polícia Civil. A reportagem entrou em contato com as Polícias Civil e Militar e com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

quatro pessoas mortas em portel, no marajó

duas vítimas são guardas municipais

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

INTERVENÇÃO

Quatro suspeitos morrem após confronto armado com a PM em São Domingos do Capim

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos conseguiu fugir, havendo indícios de que esteja ferido por disparos

08.02.26 8h53

POLÍCIA

Homem morre atropelado ao tentar trocar pneu na estrada de Marabá

O acidente aconteceu por volta das 18h30, de sexta-feira (6)

07.02.26 18h48

FURTOS DE CELULARES

Furtos de celulares caem mais de 13% em um ano no Pará; veja o que fazer se for vítima

No período carnavalesco, com eventos e grandes aglomerações, é necessário ter cuidados

07.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO

Quatro suspeitos morrem após confronto armado com a PM em São Domingos do Capim

Ainda segundo a corporação, um dos envolvidos conseguiu fugir, havendo indícios de que esteja ferido por disparos

08.02.26 8h53

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

POLÍCIA

'Trem Bala' morre após trocar tiros com a PM em São Domingos do Capim

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atirou contra uma guarnição que havia localizado uma moto no bairro Portinho

20.11.25 8h12

POLÍCIA

Homem morre atropelado ao tentar trocar pneu na estrada de Marabá

O acidente aconteceu por volta das 18h30, de sexta-feira (6)

07.02.26 18h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda