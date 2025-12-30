'Tito' morre após intervenção policial em Portel, na ilha do Marajó

Um homem identificado como Elismar Moreira dos Santos, conhecido como “Tito”, morreu na noite da última segunda-feira (29) após uma intervenção policial, no município de Portel, na ilha do Marajó. O homem seria suspeito de tentativa de roubo e invasão de residência, segundo as primeiras informações.

Informações do portal Notícia Marajó apontam que, segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após denúncia de que dois homens teriam tentado invadir uma residência no bairro Portelinha. A vítima informou as características dos suspeitos, que estariam em uma motocicleta preta.

Nas buscas, os policiais localizaram dois homens com o mesmo perfil circulando em uma via próxima. E conforme a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, iniciando um acompanhamento.

Em certo momento, o passageiro desceu da moto e tentou escapar a pé. Ao receber ordem de parada, ele sacou uma arma e teria efetuado um disparo, levando os policiais a reagirem. O suspeito foi atingido, socorrido e levado ao Hospital Geral de Portel, mas não resistiu aos ferimentos.

A Redacao Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.