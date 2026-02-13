Capa Jornal Amazônia
Lancha sofre naufrágio no Encontro das Águas no Amazonas

Vários passageiros ficaram a deriva no rio até serem resgatados, vídeos mostram o corpo de uma mulher

O Liberal
fonte

Naufrágio de lancha no Encontro das Águas em Manaus resultou na morte de pelo menos uma pessoa, na tarde desta sexta-feira (13). (Reprodução Redes Sociais)

Passageiros de uma lancha que fazia viagem para o interior do Estado do Amazonas ficaram a deriva após naufrágio, nesta sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas do Rio Negro e do Rio Solimões, em Manaus. Vídeos mostram os passageiros com coletes salva-vidas se segurando em poltronas, boias e uns nos outros. Pelo menos a morte de uma mulher já foi confirmada.   

As autoridades não divulgaram informações sobre o número total de ocupantes da embarcação, quantos foram resgatados ou o estado de saúde das vítimas. Também não há confirmação sobre as causas do acidente. Vários passageiros foram resgatados por um navio da região. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a localidade.

Uma das passageiras da embarcação gravou um vídeo enquanto estava à deriva. No registro, de apenas sete segundos, ela afirma que havia alertado o condutor da lancha para reduzir a velocidade. Nas imagen, a mulher em cima de um colete salva-vidas está cercada por outras pessoas que também aguardavam socorro na água. Também é possível ver crianças entre os sobreviventes.

"A lancha virou, mana. Eu falei para o moço ir devagar ainda, que não era brincadeira o banzeiro", disse a passageira se referindo ao movimento agitado das águas do rio.

Nas imagens, os passageiros aparecem visivelmente abalados enquanto tentam se manter boiando. A embarcação era uma lancha de passageiros operada pela empresa Lima de Abreu Navegações, que saiu de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte. Em uma publicação nas redes sociais a empresa confirmou o acidente.

"No momento, estamos realizando a conferência de todas as pessoas que estavam a bordo, incluindo passageiros e tripulação, a fim de confirmar as informações com total responsabilidade e transparência. Também estamos apurando, junto às autoridades competentes, todas as circunstâncias que levaram ao ocorrido", disse a empresa por meio de nota oficial.

De acordo com a Rede Amazônica, de Manaus, o Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas foi acionado por volta das 16h para fazer a remoção do corpo de uma vítima, que não teve a identidade divulgada, levado ao pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, no Porto de Manaus.

O resgate e buscas na área foi iniciada com 25 bombeiros, em três lanchas e oito viaturas da corporação , além de uma lancha da Polícia Militar e uma ambulância do SAMU que foram enviados para atuar no resgate das vítimas.

A Marinha também está com equipe no local e que uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste sobrevoa a área para localização e resgate dos passageiros e apuração inicial do acidente.

polícia

naufrágio

Encontro das Águas
