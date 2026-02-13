Laudo do Corpo de Bombeiros é inconclusivo sobre causa de incêndio no Edifício Banna

O Corpo de Bombeiros concluiu o laudo sobre o incêndio ocorrido no Edifício Banna, na alameda José Faciola, no bairro de Nazaré, no dia 11 de janeiro deste ano. O documento da perícia é inconclusivo quanto à causa do incêndio, que destruiu totalmente um quarto e causou vários prejuízos aos apartamentos. Naquela ocasião, um idoso morador do apartamento precisou sair pela janela do imóvel para ser resgatado pelos bombeiros pelo apartamento vizinho.

“Considerando a propagação do incêndio, bem como os danos encontrados nos materiais e os padrões de queima verificados, considerando ainda a generalização do incêndio e alto grau de degradação dos materiais, por conta das chamas e temperaturas elevadas, não foi possível detectar a causa do incêndio, apenas a zona de origem”, diz o laudo.

O incêndio no Edifício Banna teve origem no quarto de um morador idoso do apartamento 809, no oitavo andar. No momento do incêndio o idoso, proprietário do imóvel, e o neto estavam no apartamento. De acordo com o laudo, o dormitório teve perda total com a destruição dos móveis, roupas e eletrodomésticos. As paredes do quarto ficaram destruídas com queda do reboco. Em outros cômodos do apartamento sofreram com os danos referentes ao calor, e propagação de fumaça.

De acordo com relato das testemunhas presentes no apartamento, o incêndio foi visto quando um colchão já estava pegando fogo e se propagou para a cortina blackout de material plástico, o que facilitou a propagação das chamas para os demais materiais do quarto. Próximo do local onde se viram as primeiras chamas estavam um carregador de celular e um ventilador ligados em uma extensão elétrica. As chamas se propagaram para a cortina blackout e posteriormente para todo o cômodo.

O incêndio foi registrado às 21h26 no CIOP. A perícia foi realizada no dia seguinte. O combate às chamas foi feito inicialmente com 25 extintores de incêndio, mas que não foi possível conter o fogo. Os bombeiros precisaram combater as chamas por aproximadamente três horas. Após o controle do incêndio e rescaldo, foi observado que a estrutura da laje acima do quarto onde houve maior concentração de calor apresentava comprometimentos visível da estrutura, necessitando também de uma análise técnica.

O Edifício Banna possui 153 apartamentos, distribuídos em 17 pavimentos. O edifício não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O condomínio não possui certificado de vistoria aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e encontra-se em processo de adequação quanto às medidas de segurança contra incêndio e emergências.