‘TH’ e ‘Cobra D’água’ são presos em ação que investiga venda de cocaína em festas de Irituia

Thiago de Oliveira Pinho, conhecido pelo apelido de “TH”, e Augusto de Araujo Benicio, vulgo “Cobra D'água”, foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13/2) durante a operação “Pó e Dancing”, que busca reprimir a venda de cocaína em eventos no município de Irituia, no nordeste do Pará. A ação é um desdobramento do trabalho policial denominado “Apocalipse”, realizado no dia 2 de setembro do ano passado. Na ocasião, o celular do “Cobra D’água” foi apreendido.

De acordo com a PC, Thiago foi abordado pelos policiais durante o cumprimento das ordens judiciais, que encontraram 62,89 gramas de cocaína, balança de precisão e R$ 1,4 mil em espécie. Ele foi preso em flagrante.

Ainda na mesma ação, os agentes deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Augusto. Ainda segundo a Polícia Civil, ele é responsável por promover eventos na cidade, contratar DJs e organizar o aparato para abastecer os eventos com cocaína. Os policiais civis o prenderam preventivamente.

Com um dos outros alvos, a PC localizou pelo menos seis cartões de crédito e de banco de diversas pessoas. A polícia acredita que seja um indício de agiotagem e retenção de documentos pessoais. A dupla detida segue à disposição da Justiça.