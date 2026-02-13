A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (13) a operação 'Pó e Dancing' para combater o tráfico de drogas em festas de aparelhagem de Irituia. A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Irituia, Castanhal, Ananindeua, Santa Isabel e Igarapé-Açu. Também foram presos dois suspeitos identificados como Augusto de Araújo Benicio, vulgo Cobra D'água, e Thiago de Oliveira Pinho, conhecido como TH.

Cobra D’água é investigado pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Já Thiago de Oliveira Pinho foi surpreendido pela Equipe da Seccional de Castanhal com uma quantidade de cocaína (62,89g), bem como balança de precisão e uma quantia em dinheiro de R$ 1.407,00.

A operação tenta reprimir a venda de cocaína em eventos na cidade de Irituia. Os alvos foram indivíduos na maioria pessoas indiciadas pelo crime de tráfico de drogas ocorridos nos eventos de aparelhagem da cidade. A operação 'Pó e Dancing' é desdobramento da operação Apocalípse, realizada em 02 de setembro de 2026, quando outras pessoas foram presas, bem como apreendidos telefones como o do Cobra D’água.

Cobra D'água é conhecido por promover eventos na cidade de Irituia, contratar DJs e organizar o aparato para abastecer os eventos com cocaína. Um dos alvos no centro, a casa do suspeito estava vazia. Segundo a polícia, Augusto havia se mudado a três dias, mas a situação não impediu que o NAI Castanhal fizesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Já na busca e apreensão na casa de Thiago de Oliveira, em Castanhal, foram encontrados pelo menos seis cartões de créditos e de banco de diversas pessoas. As provas são um forte indício de agiotagem e retenção de documentos particulares para a finalidade da prática usurária, segundo a polícia.

Em 11 meses ocorreram em Irituia, 70 indiciamentos por tráfico de drogas, destacando entre eles, um inquérito com 22 indiciados, outro inquérito com 21 indiciados e um terceiro inquérito com 16 indiciados. A localização geográfica de Irituia é estratégica para a atuação do crime organizado, de modo que os indiciamentos e prisões tem reduzido a dinâmica e força do fluxo de venda de drogas.

OPERAÇÃO - A Operação 'Pó e Dancing' contou com a participação da Polícia Civil de Irituia, em conjunto com as equipes da Superintendência e Seccional de Castanhal, da Delegacia da Seccional Jaderlândia (Ananindeua), da Delegacia de Santa Isabel, da Delegacia de Homicídios de Castanhal, da Delegacia de Igarapé-açu, bem como a equipe do NAI Castanhal. Os mandados foram autorizados pela juíza Karla Cristiane Sampaio Nunes Galvão, 3º Juíza Auxiliar da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.