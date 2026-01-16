Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu
A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima
Câmeras de segurança de uma loja de roupas flagraram o momento em que um homem se passou por cliente e tentou matar a tiros o vendedor do estabelecimento. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (15), por volta das 9h40, em Anapu, no sudoeste paraense.
De acordo com as imagens, o suspeito entra na loja simulando interesse por produtos, escolhe algumas peças de roupa, entre elas bermudas, além de um boné, e circula normalmente pelo local. Em seguida, ele se dirige ao caixa, aparentando que iria efetuar o pagamento da mercadoria.
No entanto, ao se aproximar do vendedor, o homem saca uma arma de fogo que estava na cintura e aponta em direção à vítima. O disparo não acontece, a arma falha, e, nas imagens, é possível perceber que um projétil chega a cair no chão.
Diante da situação, o vendedor, que havia se jogado no chão, consegue se levantar rapidamente e foge em direção à saída da loja. O suspeito ainda permanece por alguns segundos dentro do estabelecimento, tentando manusear a arma para fazê-la funcionar, mas não consegue efetuar nenhum disparo.
Após a tentativa de homicídio, o homem deixa o local. Não há informações sobre o paradeiro dele. A reportagem acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes e aguarda retorno.
