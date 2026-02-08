Mulher sofre tentativa de feminicídio com 15 facadas em Parauapebas; ex-companheiro é preso

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio e levou 15 golpes de faca, em crime ocorrido em Parauapebas, no sudeste do Pará. O ataque ocorreu no sábado (7). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima. Ele foi preso.

Os policiais militares foram acionados por volta das 17h30. Ao chegar à residência da vítima, os policiais confirmaram a gravidade da situação. Uma equipe do Samu realizou os primeiros socorros à vítima, que apresentava múltiplas lesões causadas por golpes de faca. Em seguida, a equipe a conduziu para receber atendimento médico.

Ainda segundo o portal Pebinha de Açúcar, após o ataque o suspeito fugiu do local. Informações colhidas pelos militares indicaram o possível paradeiro do suspeito. Mas, nesse local, eles não o localizaram, pois já havia deixado o endereço.

VEJA MAIS:

Em nota, a Polícia Civil informa que a autoridade policial da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Parauapebas deu voz de prisão em flagrante a um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A vítima conseguiu fugir e pedir socorro, momento em que foi levada pelo Samu para o hospital municipal, onde foi ouvida em depoimento. O preso está à disposição da Justiça.