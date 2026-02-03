Ciclista é perseguido e morto com tiros na cabeça em Parauapebas

Um ciclista foi perseguido e executado na madrugada desta terça-feira (03), em Parauapebas. A vítima identificada como João Carlos Silva Soares foi assassinada com três disparos de arma de fogo na região da cabeça, no bairro Ipiranga, no município da região sudeste do Pará.

O crime foi registrado por volta das 00h25, na rua G2, esquina com a rua G1. De acordo com informações preliminares, João Carlos havia acabado de sair da casa de um cunhado e seguia de bicicleta, quando passou a ser perseguido por dois homens em uma motocicleta.

Os suspeitos teriam se aproximado da vítima e efetuado os disparos. Após ser atingido, João Carlos caiu ao solo junto com a bicicleta e morreu no local. Os autores fugiram em seguida e não foram identificados até o momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. A Polícia Civil esteve no local juntamente com a Polícia Científica. Peritos do Instituto Médico Legal (IML) Renato Chaves realizaram os procedimentos técnicos, e o corpo foi removido para exames necroscópicos.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas para apurar as circunstâncias da ocorrência.