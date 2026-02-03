Suspeitos de integrar facção criminosa morrem após troca de tiros com a PM em São Miguel do Guamá

Dois suspeitos de integrarem uma facção criminosa morreram na manhã desta terça-feira (03), no município de São Miguel do Guamá, na região Nordeste do Pará. Os dois suspeitos que não tiveram os nomes divulgados teriam trocado tiros com policiais militares na rua do Fio, localizada no bairro Vila França.

Policiais militares do 42⁰ Batalhão receberam informações anônimas de que pessoas suspeitas, supostamente integrantes de uma facção criminosa, estariam armadas no Bairro Vila França. Os militares foram ao local e, durante o cerco numa residência, disseram que foram recebidos a tiros. Os militares disseram ainda que revidaram e que, durante a troca de tiros, dois suspeitos foram alvejados.

No cerco a uma residência, os policiais teriam sido recebidos a tiros. Os militares teriam respondido a agressão. Durante a troca de tiros, dois suspeitos foram alvejados. Os dois suspeitos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, mas não resistiram aos ferimentos. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

Durante o atendimento aos suspeitos, ocorreu um princípio de tumulto na rua lateral ao hospital, conhecida como Capitão Dutra. Um policial efetuou disparos para o alto. A situação teria sido controlada em seguida, sem registro de novos incidentes. A Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo.