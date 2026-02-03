Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça arquiva inquérito sobre morte de jovem durante passeio de lancha na ilha do Combu

Decisão acolhe pedido do MP, que apontou ausência de crime; família da vítima afirma que vai recorrer

O Liberal

O juiz da titular 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, Homero Lamarão Neto, decidiu aceitar o pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para arquivar o caso da jovem Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, que morreu durante passeio de lancha na ilha do Combu, em dezembro de 2024. O pedido do MP foi feito após a conclusão do inquérito da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que não verificou conduta criminosa de nenhuma pessoa presente na ocasião.

Segundo a decisão judicial, o laudo de necropsia concluiu que a causa da morte foi “asfixia mecânica por afogamento, sem qualquer sinal de violência externa, tortura, abuso sexual ou traumatismos compatíveis com agressão”. A Justiça também destacou que a vítima entrou no rio de forma espontânea, autônoma e voluntária, durante o passeio, apesar de ter sido alertada previamente sobre a forte correnteza no local.

Na decisão, o magistrado ressaltou ainda que as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que não houve empurrão, instigação, coação ou conflito prévio entre a vítima e os demais participantes do passeio na data do ocorrido.

O advogado criminalista Marcelo Amaral, representante dos investigados, afirmou que recebeu com alegria a decisão pelo arquivamento definitivo do inquérito. Segundo ele, estavam na embarcação o marinheiro, o dono da lancha, Bruno e duas jovens. “A lancha estava muito abaixo da capacidade permitida. Já era o que esperávamos, no sentido da inocência. Recebemos a decisão com muita alegria, pois vínhamos trabalhando com a convicção de que não houve nenhuma prática criminosa, nem por omissão, nem por qualquer ato de qualquer um deles. A justiça foi feita com o arquivamento definitivo do inquérito”, declarou.

O advogado ressaltou que, desde o dia do ocorrido, todas as pessoas envolvidas foram ouvidas e mantiveram as mesmas declarações. “O delegado do caso, que é inteligente e diligente, colheu os depoimentos. Todos prestaram esclarecimentos de forma voluntária após o desaparecimento, inclusive fornecendo o diálogo mantido com a vítima. Ainda que a família ou seu representante pudessem produzir mais provas, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário entenderam pelo arquivamento. Não se trata de uma concepção pessoal ou unilateral”, afirmou.

Marcelo Amaral também destacou que houve tentativas de associar o caso a outro episódio semelhante, mas reforçou que as situações são distintas. “A todo momento tentaram associar um caso ao outro. No episódio Yasmin, teria ocorrido o desaparecimento dela em circunstâncias completamente diferentes. Lá havia número excessivo de pessoas na lancha. No nosso caso, a embarcação estava ancorada próxima a um flutuante que funcionava como restaurante. No outro caso, havia excesso de pessoas e outras circunstâncias distintas”, explicou.

Ele acrescentou que, diferentemente do outro episódio citado, o condutor da embarcação estava habilitado e não havia ingerido bebida alcoólica. “O piloto passou por exame clínico, possuía habilitação para conduzir a embarcação e não consumiu bebida alcoólica. No caso de Kellen Tahinara, todos permaneceram no local e eles mesmos iniciaram buscas imediatas para tentar encontrá-la. As próprias autoridades tiveram que encerrar as buscas rapidamente, diante das condições. São casos completamente diferentes, e o arquivamento era a única medida possível diante dessas circunstâncias”, disse.

O advogado relatou ainda que todos participavam voluntariamente do passeio e que, com exceção do condutor, consumiam bebida alcoólica. “Todos estavam voluntariamente no passeio e consumiam bebida alcoólica, com exceção do condutor da embarcação. O IML constatou grande quantidade de álcool no sangue dela, o que poderia comprometer a sobriedade e a capacidade reflexiva. Cada organismo reage de forma diferente”, afirmou.

De acordo com ele, a jovem decidiu retornar à água no fim da tarde, quando a maré estava mais alta. “Ela resolveu voltar à água no final da tarde. A maré estava mais alta. Ela mergulhou e não retornou mais. O marinheiro e um funcionário chegaram a pular na água com cordas e lanternas para verificar se ela estava nas proximidades, mas não foi possível encontrá-la. Foi uma fatalidade”, declarou.

Por fim, Marcelo Amaral lamentou a morte e reforçou o entendimento de que não houve responsabilidade criminal. “Lamentamos profundamente a perda repentina, mas não se pode buscar culpados por uma fatalidade para a qual nenhuma das pessoas que estavam lá contribuiu”, concluiu.

O advogado criminalista Marco Pina, representante da família de Kellen Thaynara, afirmou que vai recorrer da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias da morte da vítima, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2024.

Segundo ele, a investigação não esclareceu de forma aprofundada o que aconteceu naquela noite. “Nós viemos aqui informar que vamos recorrer da decisão que arquivou o inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias da morte da vítima no dia 16 de dezembro de 2024. Vamos recorrer porque o inquérito policial não apurou a fundo as circunstâncias do que, de fato, aconteceu naquela noite”, declarou.

O advogado sustenta que a investigação deixou pontos sem esclarecimento. “O inquérito policial deixou muitas pontas soltas. Dois exemplos: na madrugada do dia 16 para o dia 17 não houve apreensão de nenhum aparelho celular das pessoas que estavam na embarcação, o que deveria ter sido feito”, afirmou.

Marco Pina também informou que a defesa protocolou pedidos para a realização de novas diligências. “Nós protocolamos um pedido para que o delegado ouvisse novamente algumas pessoas, como as meninas que estavam na embarcação, o dono da lancha, o piloto da embarcação, o organizador do evento, o vigilante do flutuante e a pessoa responsável pelo bar do flutuante. Também solicitamos a realização de uma reprodução simulada dos fatos”, disse.

De acordo com ele, os pedidos foram negados pela autoridade policial. “O delegado, surpreendentemente, indeferiu e negou os nossos pedidos, passou por cima e concluiu o inquérito pelo arquivamento. Então, por esses motivos, nós vamos recorrer dessa decisão ao Ministério Público”, concluiu o advogado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Justiça arquiva inquérito sobre morte de jovem durante passeio de lancha na ilha do Combu
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por furto de fios de cobre em Benevides

Suspeito foi flagrado serrando a fiação de um sistema de ar-condicionado em estabelecimento comercial na área central do município

03.02.26 20h31

“ISCA DIGITAL”

Trio é preso suspeito de aplicar golpes com anúncios falsos em plataformas digitais no Pará

As prisões ocorreram entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, em diferentes unidades da federação, com apoio de forças policiais locais

03.02.26 20h14

A CASA CAIU 

Foragido da Justiça por homicídio é preso em Ananindeua 

Mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipe da 14ª Seccional Urbana; ordem judicial foi expedida pela Vara Única de Tomé-Açu

03.02.26 19h57

DECISÃO

Justiça arquiva inquérito sobre morte de jovem durante passeio de lancha na ilha do Combu

Decisão acolhe pedido do MP, que apontou ausência de crime; família da vítima afirma que vai recorrer

03.02.26 19h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE COM MORTE

Homem morre esmagado por caminhão na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (3)

03.02.26 8h53

INTERVENÇÃO POLICIAL

Jovem morre em intervenção policial em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (2)

03.02.26 11h08

LATROCÍNIO

'Não dá para aceitar a violência que a gente está vivendo', diz dono do Grupo Líder

Empresário Oscar Rodrigues comentou o latrocínio registrado no estacionamento de uma das lojas do grupo, classificando o crime como "uma tragédia"

01.02.26 15h57

PRESO

Suspeito em investigação de feminicídio da esposa é preso em Trairão

O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano no distrito de Caracol

03.02.26 13h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda