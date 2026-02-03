Foragido da Justiça por homicídio é preso em Ananindeua 

A Polícia Civil do Pará cumpriu, na manhã desta terça-feira (3), um mandado de prisão preventiva contra Everton Lucas Cruz Ventura, investigado por homicídio. A prisão ocorreu por volta das 10h, na travessa Rio Negro, no Conjunto Paar, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A ação foi realizada por policiais da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Diretoria de Polícia Metropolitana. O mandado foi expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Segundo a Polícia Civil, a prisão é resultado de uma investigação conduzida pela equipe da Delegacia do Município de Quatro Bocas. Após monitoramento do endereço do investigado, as informações foram repassadas à Seccional de Ananindeua, que localizou e efetuou o cumprimento da ordem judicial.

O suspeito foi conduzido para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A polícia não forneceu detalhes sobre o crime praticado por Everton.